791 bin TL indirim listesini açıkladı: Sıfır araba alacaklara kasım fırsatları sıralandı

DACIA'DA EN UYGUN SEÇENEK LOGAN: FİYATI 1 MİLYON 328 BİN TL

Dacia'nın kasım ayı fiyat listesinde Logan ve Sandero modellerine yönelik indirimler öne çıkıyor. Logan Essential, 1 milyon 470 bin TL'lik liste fiyatından 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL'ye satılıyor.

Logan'ın diğer donanımlarında ise fiyatlar daha yukarıda seyrediyor. Expression Eco-G otomatik versiyon 1 milyon 615 bin TL, Journey Eco-G otomatik seçeneği ise 1 milyon 690 bin TL fiyatla listeleniyor.

Sandero Expression için ekim ayında başlatılan 70 bin TL'lik kampanya kasımda da devam ediyor. Liste fiyatı 1 milyon 460 bin TL olan model, indirimle 1 milyon 390 bin TL'ye alınabiliyor. Sandero Stepway Expression Eco-G otomatik ise 1 milyon 630 bin TL'den satışa sunuluyor.

Yedi kişilik araç arayanların tercih edebileceği Jogger ailesinde de kampanya bulunuyor. Jogger Extreme TCe 110, 100 bin TL indirim sonrasında 1 milyon 550 bin TL'ye geriliyor. Extreme Eco-G otomatik versiyonun kampanyalı fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL.