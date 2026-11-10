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791 bin TL indirim listesini açıkladı: Sıfır araba alacaklara kasım fırsatları sıralandı

10:27, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kasım 2026 sıfır kilometre otomobil kampanyaları, yeni araç satın almak isteyenlerin gündeminde öne çıkmaya başladı. Otomobil markaları, yeni ayla birlikte güncel fiyat listelerini ve kampanyalı satış seçeneklerini duyururken bazı modellerde dikkat çeken indirimler sunuluyor. Kasım ayının öne çıkan kampanyalarından biri Toyota Corolla için açıklanan fiyat avantajı oldu. Modelde 791 bin TL'ye ulaşan indirim dikkat çekerken, Dacia Logan da kampanyalı satış fiyatıyla otomobil almak isteyenlerin radarına girdi. Logan'ın kampanya kapsamında 1 milyon 328 bin TL'ye kadar gerileyen fiyatı, markaların yeni ayda sunduğu seçenekler arasında yer aldı. Sıfır araç piyasasında fiyat araştırması yapan tüketiciler, farklı markaların kasım ayına özel fırsatlarını karşılaştırarak bütçelerine uygun modeli belirlemeye çalışıyor. Özellikle liste fiyatları ile kampanyalı satış fiyatları arasındaki fark, araç almayı planlayanların dikkat ettiği başlıkların başında geliyor. Peki, kasım ayında hangi otomobil markaları indirim yaptı, Toyota Corolla ve Dacia Logan'ın kampanyalı fiyatları ne kadar oldu? İşte öne çıkan sıfır araç kampanyaları.

Sıfır otomobil satın almak isteyenler için kasım ayıyla birlikte yeni kampanyalar gündeme geldi. Otomobil üreticileri, yeni ayın başlamasıyla birlikte güncel fiyat listelerini yenilerken tüketicilere yönelik indirimli satış seçeneklerini de duyurmaya başladı. Kasım kampanyalarında bazı modeller için açıklanan fiyat avantajları dikkat çekiyor. Toyota Corolla'da 791 bin TL'ye kadar ulaşan indirim öne çıkarken, Dacia Logan'ın kampanyalı fiyatının 1 milyon 328 bin TL seviyesine kadar gerilemesi otomobil piyasasında konuşulan gelişmeler arasında yer aldı. Yeni araç almayı planlayan vatandaşlar, markaların açıkladığı kampanyaları yakından takip ederek liste fiyatları ile indirimli fiyatları karşılaştırıyor. Kasım ayındaki fırsatlar, özellikle bütçesini belirleyerek araç araştırması yapan tüketiciler açısından önem taşıyor. Markaların yeni ayda sunduğu avantajların hangi modellerde geçerli olduğu ve kampanyalı fiyatların ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki, kasım ayında sıfır otomobil almak isteyenleri hangi indirimler bekliyor, Toyota Corolla ve Dacia Logan kaç TL'ye satılıyor?

TOYOTA COROLLA'DA İNDİRİM 791 BİN TL'YE ULAŞTI

Toyota, kasım ayında özellikle Corolla ve hibrit modellerindeki kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Vision Plus, 2 milyon 545 bin 500 TL'lik liste fiyatından 580 bin 500 TL indirimle 1 milyon 965 bin TL'ye geriledi. Böylece modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon TL sınırının altına indi.

Corolla ailesindeki en yüksek indirim ise Flame X-Pack versiyonuna uygulandı. Liste fiyatı üzerinden 791 bin TL düşülen modelin kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 335 bin TL olarak belirlendi.

Hibrit seçeneklerde de önemli fiyat avantajları bulunuyor. C-HR Hybrid Flame, 569 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'ye satışa sunuluyor. Üstelik bu modelin fiyatı ekim ayına kıyasla 110 bin TL daha geriledi. Corolla Cross Hybrid Flame ise 514 bin TL'lik indirim sonrasında 2 milyon 899 bin TL'den alıcı buluyor.

Toyota'nın kasım kampanyasında en yüksek tutarlı indirim ise lüks SUV modeli Land Cruiser Prado'ya yapıldı. Normal satış fiyatı 19 milyon 995 bin TL olan araç, 4 milyon 995 bin TL indirimle 15 milyon TL'ye düştü.

CİTROËN HAFİF TİCARİ ARAÇLARINDA 1 MİLYON 400 BİN TL’YE VARAN FİNANSMAN AVANTAJI

Citroën, profesyonel kullanıcıların farklı beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hafif ticari araç ailesinde kasım ayına özel kredi avantajları sunuyor. Tasarımı, modüler yapısı ve konfor özellikleriyle öne çıkan Berlingo, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla satın alınabiliyor. Tüzel müşterilere ise 1 milyon 400 bin TL’ye varan kredi için 12 ay yüzde 1,79 faizli veya 750 bin TL’ye varan kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Berlingo Van modelinde 500 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim avantajı bulunurken, tüzel müşteriler 700 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,98 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Profesyonel taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik Jumpy Van, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 750 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Jumpy Kamyonet modelinde ise 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı sunuluyor. Tüzel müşteriler bu modelde 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor. Geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla yolcu taşımacılığına farklı bir boyut kazandıran Spacetourer, 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla müşterilerini beklerken, tüzel müşterilere 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği sağlanıyor.

Yüksek taşıma kapasitesiyle işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren Jumper 15 m³ 3.5T versiyonunda 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı sunuluyor. Jumper Minibüs 15 m³ 4.2T 16+1 Okul ve Personel Servis versiyonu ise 400 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla satın alınabiliyor. Citroën’in kasım ayına özel hafif ticari araç kredi kampanyaları, belirli 2025 ve 2026 model yılı araç ve versiyonlarında, stoklarla sınırlı olmak üzere 30 Kasım 2026 tarihine kadar Citroën Yetkili Satıcılarında geçerli olacak.

DACIA'DA EN UYGUN SEÇENEK LOGAN: FİYATI 1 MİLYON 328 BİN TL

Dacia'nın kasım ayı fiyat listesinde Logan ve Sandero modellerine yönelik indirimler öne çıkıyor. Logan Essential, 1 milyon 470 bin TL'lik liste fiyatından 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL'ye satılıyor.

Logan'ın diğer donanımlarında ise fiyatlar daha yukarıda seyrediyor. Expression Eco-G otomatik versiyon 1 milyon 615 bin TL, Journey Eco-G otomatik seçeneği ise 1 milyon 690 bin TL fiyatla listeleniyor.

Sandero Expression için ekim ayında başlatılan 70 bin TL'lik kampanya kasımda da devam ediyor. Liste fiyatı 1 milyon 460 bin TL olan model, indirimle 1 milyon 390 bin TL'ye alınabiliyor. Sandero Stepway Expression Eco-G otomatik ise 1 milyon 630 bin TL'den satışa sunuluyor.

Yedi kişilik araç arayanların tercih edebileceği Jogger ailesinde de kampanya bulunuyor. Jogger Extreme TCe 110, 100 bin TL indirim sonrasında 1 milyon 550 bin TL'ye geriliyor. Extreme Eco-G otomatik versiyonun kampanyalı fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL.

RENAULT BOREAL'DE KASIM İNDİRİMİ 139 BİN TL

Renault, Türkiye'de üretilen Boreal modelinin iki farklı donanımında indirim uygulamayı sürdürüyor. Evolution versiyonu 110 bin TL'lik fiyat avantajıyla 2 milyon 269 bin TL'ye satışa sunuluyor.

Techno donanımında ise indirim tutarı 139 bin TL. Liste fiyatı 2 milyon 899 bin TL olan aracın kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 760 bin TL olarak açıklandı.

Yeni Clio'nun Evolution Plus versiyonu 1 milyon 830 bin TL, Esprit Alpine donanımı ise 2 milyon 35 bin TL liste fiyatıyla satışta. Megane Sedan cephesinde ise ekim ayına göre fiyat değişikliği yapılmadı. Touch 1.3 TCe versiyonu 1 milyon 841 bin TL'den başlarken, otomatik şanzımanlı seçeneğin fiyatı 2 milyon 199 bin TL seviyesinde.

TESLA MODEL Y FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Elektrikli otomobil pazarının öne çıkan markalarından Tesla, kasım ayında Model Y fiyatlarını sabit bıraktı.

Model Y'nin arkadan çekişli başlangıç versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL'den satılmaya devam ediyor. Premium Long Range ailesinde arkadan çekişli seçeneğin fiyatı 3 milyon 906 bin TL, dört çeker versiyonun fiyatı ise 4 milyon 620 bin TL olarak açıklandı.

Serinin performans odaklı en üst seçeneği Model Y Performance'ın fiyatı 4 milyon 966 bin 500 TL. Araçlar için tahmini teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak gösteriliyor. Tesla'nın FSD abonelik hizmetinin aylık bedeli de 4 bin 990 TL seviyesinde bulunuyor.

Başlıklar :sıfır arabaOtomobilkampanya
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791 bin TL indirim listesini açıkladı: Sıfır araba alacaklara kasım fırsatları sıralandı

Sıfır otomobil satın almak isteyenler için kasım ayıyla birlikte yeni kampanyalar gündeme geldi. Otomobil üreticileri, yeni ayın başlamasıyla birlikte güncel fiyat listelerini yenilerken tüketicilere yönelik indirimli satış seçeneklerini de duyurmaya başladı. Kasım kampanyalarında bazı modeller için açıklanan fiyat avantajları dikkat çekiyor. Toyota Corolla'da 791 bin TL'ye kadar ulaşan indirim öne çıkarken, Dacia Logan'ın kampanyalı fiyatının 1 milyon 328 bin TL seviyesine kadar gerilemesi otomobil piyasasında konuşulan gelişmeler arasında yer aldı. Yeni araç almayı planlayan vatandaşlar, markaların açıkladığı kampanyaları yakından takip ederek liste fiyatları ile indirimli fiyatları karşılaştırıyor. Kasım ayındaki fırsatlar, özellikle bütçesini belirleyerek araç araştırması yapan tüketiciler açısından önem taşıyor. Markaların yeni ayda sunduğu avantajların hangi modellerde geçerli olduğu ve kampanyalı fiyatların ne kadar olduğu da araştırılıyor. Peki, kasım ayında sıfır otomobil almak isteyenleri hangi indirimler bekliyor, Toyota Corolla ve Dacia Logan kaç TL'ye satılıyor?

TOYOTA COROLLA'DA İNDİRİM 791 BİN TL'YE ULAŞTI

Toyota, kasım ayında özellikle Corolla ve hibrit modellerindeki kampanyalarla dikkat çekiyor. Corolla Vision Plus, 2 milyon 545 bin 500 TL'lik liste fiyatından 580 bin 500 TL indirimle 1 milyon 965 bin TL'ye geriledi. Böylece modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon TL sınırının altına indi.

Corolla ailesindeki en yüksek indirim ise Flame X-Pack versiyonuna uygulandı. Liste fiyatı üzerinden 791 bin TL düşülen modelin kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 335 bin TL olarak belirlendi.

Hibrit seçeneklerde de önemli fiyat avantajları bulunuyor. C-HR Hybrid Flame, 569 bin TL indirimle 2 milyon 290 bin TL'ye satışa sunuluyor. Üstelik bu modelin fiyatı ekim ayına kıyasla 110 bin TL daha geriledi. Corolla Cross Hybrid Flame ise 514 bin TL'lik indirim sonrasında 2 milyon 899 bin TL'den alıcı buluyor.

Toyota'nın kasım kampanyasında en yüksek tutarlı indirim ise lüks SUV modeli Land Cruiser Prado'ya yapıldı. Normal satış fiyatı 19 milyon 995 bin TL olan araç, 4 milyon 995 bin TL indirimle 15 milyon TL'ye düştü.

CİTROËN HAFİF TİCARİ ARAÇLARINDA 1 MİLYON 400 BİN TL’YE VARAN FİNANSMAN AVANTAJI

Citroën, profesyonel kullanıcıların farklı beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hafif ticari araç ailesinde kasım ayına özel kredi avantajları sunuyor. Tasarımı, modüler yapısı ve konfor özellikleriyle öne çıkan Berlingo, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla satın alınabiliyor. Tüzel müşterilere ise 1 milyon 400 bin TL’ye varan kredi için 12 ay yüzde 1,79 faizli veya 750 bin TL’ye varan kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Berlingo Van modelinde 500 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim avantajı bulunurken, tüzel müşteriler 700 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,98 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Profesyonel taşımacılık ihtiyaçlarına yönelik Jumpy Van, 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya tüzel müşterilere özel 750 bin TL kredi için 24 ay yüzde 1,29 faizli kredi seçeneğiyle dikkat çekiyor. Jumpy Kamyonet modelinde ise 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatı sunuluyor. Tüzel müşteriler bu modelde 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi avantajından da yararlanabiliyor. Geniş iç hacmi ve konforlu yapısıyla yolcu taşımacılığına farklı bir boyut kazandıran Spacetourer, 1 milyon TL kredi için 6 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla müşterilerini beklerken, tüzel müşterilere 500 bin TL kredi için 24 ay yüzde 0,89 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği sağlanıyor.

Yüksek taşıma kapasitesiyle işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren Jumper 15 m³ 3.5T versiyonunda 750 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim imkânı sunuluyor. Jumper Minibüs 15 m³ 4.2T 16+1 Okul ve Personel Servis versiyonu ise 400 bin TL kredi için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim fırsatıyla satın alınabiliyor. Citroën’in kasım ayına özel hafif ticari araç kredi kampanyaları, belirli 2025 ve 2026 model yılı araç ve versiyonlarında, stoklarla sınırlı olmak üzere 30 Kasım 2026 tarihine kadar Citroën Yetkili Satıcılarında geçerli olacak.

DACIA'DA EN UYGUN SEÇENEK LOGAN: FİYATI 1 MİLYON 328 BİN TL

Dacia'nın kasım ayı fiyat listesinde Logan ve Sandero modellerine yönelik indirimler öne çıkıyor. Logan Essential, 1 milyon 470 bin TL'lik liste fiyatından 142 bin TL indirimle 1 milyon 328 bin TL'ye satılıyor.

Logan'ın diğer donanımlarında ise fiyatlar daha yukarıda seyrediyor. Expression Eco-G otomatik versiyon 1 milyon 615 bin TL, Journey Eco-G otomatik seçeneği ise 1 milyon 690 bin TL fiyatla listeleniyor.

Sandero Expression için ekim ayında başlatılan 70 bin TL'lik kampanya kasımda da devam ediyor. Liste fiyatı 1 milyon 460 bin TL olan model, indirimle 1 milyon 390 bin TL'ye alınabiliyor. Sandero Stepway Expression Eco-G otomatik ise 1 milyon 630 bin TL'den satışa sunuluyor.

Yedi kişilik araç arayanların tercih edebileceği Jogger ailesinde de kampanya bulunuyor. Jogger Extreme TCe 110, 100 bin TL indirim sonrasında 1 milyon 550 bin TL'ye geriliyor. Extreme Eco-G otomatik versiyonun kampanyalı fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL.

RENAULT BOREAL'DE KASIM İNDİRİMİ 139 BİN TL

Renault, Türkiye'de üretilen Boreal modelinin iki farklı donanımında indirim uygulamayı sürdürüyor. Evolution versiyonu 110 bin TL'lik fiyat avantajıyla 2 milyon 269 bin TL'ye satışa sunuluyor.

Techno donanımında ise indirim tutarı 139 bin TL. Liste fiyatı 2 milyon 899 bin TL olan aracın kampanyalı satış fiyatı 2 milyon 760 bin TL olarak açıklandı.

Yeni Clio'nun Evolution Plus versiyonu 1 milyon 830 bin TL, Esprit Alpine donanımı ise 2 milyon 35 bin TL liste fiyatıyla satışta. Megane Sedan cephesinde ise ekim ayına göre fiyat değişikliği yapılmadı. Touch 1.3 TCe versiyonu 1 milyon 841 bin TL'den başlarken, otomatik şanzımanlı seçeneğin fiyatı 2 milyon 199 bin TL seviyesinde.

TESLA MODEL Y FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Elektrikli otomobil pazarının öne çıkan markalarından Tesla, kasım ayında Model Y fiyatlarını sabit bıraktı.

Model Y'nin arkadan çekişli başlangıç versiyonu 2 milyon 474 bin 985 TL'den satılmaya devam ediyor. Premium Long Range ailesinde arkadan çekişli seçeneğin fiyatı 3 milyon 906 bin TL, dört çeker versiyonun fiyatı ise 4 milyon 620 bin TL olarak açıklandı.

Serinin performans odaklı en üst seçeneği Model Y Performance'ın fiyatı 4 milyon 966 bin 500 TL. Araçlar için tahmini teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak gösteriliyor. Tesla'nın FSD abonelik hizmetinin aylık bedeli de 4 bin 990 TL seviyesinde bulunuyor.

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