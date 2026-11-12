Benzinin litresine 3,54 TL indirim uygulanırken motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
BENZİN FİYATLARINDA 3,54 TL'LİK DÜŞÜŞ
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte Türkiye'de de benzin fiyatları yeniden güncellendi. Yapılan indirim sonrasında sürücüler, gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında daha düşük benzin fiyatlarıyla karşılaştı.
Motorin ve otogaz kullanıcıları içinse şimdilik yeni bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
12 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzine yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları belli oldu. İşte 12 Kasım 2026 itibarıyla şehir şehir benzin, motorin ve LPG fiyatları:
Benzin: 71,20 TL
Motorin: 95,20 TL
LPG: 50,70 TL
Benzin: 71,00 TL
Motorin: 95,10 TL
LPG: 50,10 TL
Benzin: 72,20 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 50,79 TL
Benzin: 72,40 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 50,70 TL
PETROL PİYASASINDAKİ GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR
ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların olumlu yönde ilerlemesi, enerji piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesini sağladı. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımacılığının hızlanması da küresel arz beklentilerini destekledi.
Brent petrolde yaşanan düşüşün iç piyasaya yansımasıyla benzinde indirim gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının seyri akaryakıt tabelalarının yönünü belirlemeye devam edecek.
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