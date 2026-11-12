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Akaryakıtta indirim sevinci: Benzin fiyatları gece yarısı değişti işte 12 Kasım güncel pompa fiyatları

08:44, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:55, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklik gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının hız kazanması, Brent petrol fiyatlarını aşağı çekti. Petrol fiyatlarının 90 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından benzinin litre fiyatında indirime gidildi.

Benzinin litresine 3,54 TL indirim uygulanırken motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

BENZİN FİYATLARINDA 3,54 TL'LİK DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte Türkiye'de de benzin fiyatları yeniden güncellendi. Yapılan indirim sonrasında sürücüler, gece yarısından itibaren akaryakıt istasyonlarında daha düşük benzin fiyatlarıyla karşılaştı.

Motorin ve otogaz kullanıcıları içinse şimdilik yeni bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

12 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel pompa fiyatları belli oldu. İşte 12 Kasım 2026 itibarıyla şehir şehir benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL

PETROL PİYASASINDAKİ GELİŞMELER FİYATLARI ETKİLİYOR

ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların olumlu yönde ilerlemesi, enerji piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesini sağladı. Hürmüz Boğazı üzerinden petrol taşımacılığının hızlanması da küresel arz beklentilerini destekledi.

Brent petrolde yaşanan düşüşün iç piyasaya yansımasıyla benzinde indirim gündeme gelirken, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının seyri akaryakıt tabelalarının yönünü belirlemeye devam edecek.

Başlıklar :PetrolBenzinMotorin
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Akaryakıtta indirim sevinci: Benzin fiyatları gece yarısı değişti işte 12 Kasım güncel pompa fiyatları
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında beklenen değişiklik gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.
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