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THY pandaların şehrine uçtu: Chengdu, Çin'deki 4'üncü rota oldu

İdris Saruhan04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Dün (11 Kasım) TK226 sefer sayılı uçuşla açılan hat, İstanbul-Chengdu yönünde 8,5 saat, Chengdu-İstanbul yönünde ise 9 saat 15 dakika sürüyor.

Çin'de ve Asya'da gücünü artırmak isteyen THY, Pekin, Şanghay ve Guangzhou'nun ardından Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’ya da sefer başlattı. Teknoloji ve finans ile öne çıkan şehir aynı zamanda pandaların şehri ya da başkenti olarak da anılıyor.

Asya'da gücünü artırmak isteyen Türk Hava Yolları (THY), Çin'de sefer yapılan şehir sayısını Chengdu (Çengdu) ile 4'e çıkardı. THY daha önce Pekin, Şanghay ve Guangzhou'ya uçuyordu. Dün (11 Kasım) TK226 sefer sayılı uçuşla açılan hat, İstanbul-Chengdu yönünde 8,5 saat, Chengdu-İstanbul yönünde ise 9 saat 15 dakika sürüyor.

HAFTADA ÜÇ SEFER

Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na uçuşlarda Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçaklar kullanılacak. İstanbul Havalimanı'ndan şimdilik çarşamba, cuma ve pazar çıkışlı olmak üzere haftada 3 karşılıklı sefer olacak. Yeni hatla birlikte Çin'e haftalık uçuş frekansı da 42'den 45'e yükseldi.

İKİLİ İLİŞKİLERE KATKI SUNACAK

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, ilk uçuşun ardından Sichuan Havaalanı Grubu Başkanı Shaogiang Sun'un da katıldığı törende Chengdu'ya sefer başlatmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Şeker, "Çin'deki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Bu yeni hattın, Türkiye ile Çin arasındaki ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

BATI ÇİN'İN GELİŞEN ŞEHRİ

Sichuan eyaletinin başkenti olan Chengdu, 21 milyonluk nüfusuyla Çin'in batısında önde gelen ekonomik, ticaret ve teknoloji merkezleri arasında yer alıyor. Şehir özellikle elektronik, otomotiv, havacılık, finans, yapay zeka ve biyoteknolojiyle dikkat çekiyor.

Reklam yüzü Hua Hua

THY, Çin'deki bilinirliğini artırmak için daha önce Çinli olimpiyat şampiyonu tenisçi Zheng Qinwen'i reklam yüzü olarak seçmişti. Tanıtımlarda şimdi Chengdu'yla özdeşleşen dev panda Hua Hua da kullanılacak. Chengdu, Dev Panda Yetiştirme ve Araştırma Üssü ile her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

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Başlıklar :THYÇinPandaChengdu
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THY pandaların şehrine uçtu: Chengdu, Çin'deki 4'üncü rota oldu
Dün (11 Kasım) TK226 sefer sayılı uçuşla açılan hat, İstanbul-Chengdu yönünde 8,5 saat, Chengdu-İstanbul yönünde ise 9 saat 15 dakika sürüyor.
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