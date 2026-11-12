'Yarına sözümüz var' diyen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin: Milli teknolojileri COP31 sahnesine taşıdı

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin en güçlü araçlarından biri olarak konumlandıran Türk Telekom, Antalya’da gerçekleştirilen COP31’de teknoloji gücünü ve sürdürülebilirlik vizyonunu küresel arenaya taşıdı. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen, 9 Kasım’da başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek olan COP31’in dijital altyapısını üstlenen Türk Telekom, yerli teknoloji ve mühendislik birikimini uluslararası organizasyonun hizmetine sundu. COP31’de “Master Partner” ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak yer alan Türk Telekom, zirvenin iletişim altyapısını uçtan uca hazırladı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, COP31’in Türkiye’nin teknoloji üretme kapasitesini ve sürdürülebilirlik vizyonunu dünyaya göstermek açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Yarına Sözümüz Var” anlayışıyla milli teknoloji gücünü sürdürülebilir bir geleceğin inşası için kullandıklarını ifade etti. Şahin, yerli Ar-Ge çalışmalarından yeni nesil iletişim teknolojilerine, yenilenebilir enerji yatırımlarından yerli telefon projesine uzanan çalışmalarını anlattı.

ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, milli teknoloji geliştirme vizyonumuz doğrultusunda attığımız adımları ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31’e taşıdıklarını belirten Şahin, “COP31’de Master Partner ve ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak üstlendiğimiz sorumluluğu, Türkiye’nin teknoloji alanındaki yetkinliğini küresel ölçekte ortaya koymak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Yaklaşık 58.5 milyon abonemiz, 81 ili kapsayan 592 bin kilometrelik fiber ağımız ve Türkiye genelinde sunduğumuz 5G hizmetlerimizle ülkemizin dijital geleceğini inşa ediyoruz. Güçlü altyapımızı ve mühendislik birikimimizi COP31’in hizmetine sunduk” dedi.

ŞAHİN: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ SAHADA

Şahin, güçlü fiber ve mobil altyapımızla organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturduklarını vurguladı. Zirve alanında farklı güzergâhlardan yeni tesis ettikleri fiber optik altyapısıyla yüksek kapasiteli ve kesintisiz iletişim sağlayacak bir yapı kurduklarını vurgulayan Şahin, “Gelişmiş iletişim teknolojilerini barındıran yedekli santralimizi devreye aldık. 5G teknolojisi dâhil yüksek kapasite ve tam kapsama sağlayacak baz istasyonlarımızla birlikte veri merkezi, network ve siber güvenlik operasyon merkezlerini kapsayan bir altyapı oluşturduk. Birleşmiş Milletler yetkilileri, ülke delegasyonları ve katılımcılar için güvenli ve kesintisiz iletişim sunmayı hedefliyoruz. COP31’in iletişim altyapısını hazırlarken sürdürülebilirlik yaklaşımımızı da sahaya taşıdık. Enerji verimliliğini odağına alan yeni nesil teknolojilerimiz ve kaynakların etkin kullanımını destekleyen dijital çözümlerimizle organizasyonun teknoloji ihtiyaçlarını sürdürülebilirlik vizyonumuzla uyumlu biçimde karşılamaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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“MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNE YATIRIMLARLA GÜÇ VERİYORUZ”

Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca bağlantı sağlayan bir araç değil, Türkiye’nin kalkınmasına ve geleceğine katkı sunan stratejik bir güç olarak gördüklerini ifade eden CEO Ebubekir Şahin, şöyle devam etti: 2005’ten bu yana gerçekleştirdiğimiz 24,5 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dijital dönüşümünü destekledik. Son beş yıldır sektörümüzün yatırım lideri olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken yalnızca teknoloji altyapısını geliştirmeyi yeterli görmüyoruz. ‘Teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye’ vizyonuna katkı sunmayı hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda yerli ve milli çözümler geliştirmeyi, Türk mühendisliğinin bölgesel gücünü artırmayı önemsiyoruz. Ar-Ge’yi kurum kültürümüzün temel yapı taşlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Son iki yıldır milli patent başvurularındaki liderliğimizi sürdürüyoruz. 2025 yılında 921 milli patent başvurusunda bulunduk. Bu çalışmalarımızla Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sunarken yerli mühendislik çözümlerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.”

“YERLİ TELEFONU ANADOLU’DA ÜRETECEĞİZ”

Türk Telekom’un milli teknoloji vizyonunu yeni nesil ürünlere de taşıdıklarını anlatan Şahin, şu değerlendirmede bulundu: “Türk Telekom’un haberleşme teknolojileri, Ar-Ge, mühendislik ve 5G alanındaki birikimini ASELSAN’ın mühendislik ve üretim yetkinliğiyle buluşturduğumuz yerli telefon projesinde çalışmalarımız sürüyor. Yerli cihazın geliştirilmesinde önemli bir aşamaya geldik. Türk mühendislerimizin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu’da üretilecek. Amacımız yalnızca yerli olduğu için tercih edilen bir telefon değil; teknolojisi, donanımı, yazılımı ve kullanıcı deneyimiyle kendi segmentinde rekabet edebilecek bir ürün geliştirmek.”

MİLLİ ÇÖZÜMLER KÜRESEL PAZARLARA AÇILIYOR

Şahin: “Yerli imkânlarla geliştirdiğimiz SEBA tabanlı Netsia BB Suite çözümümüzün 1,5 milyon haneyi aşması, Türk mühendisliğinin dünya telekomünikasyon ekosisteminde ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Bu başarıyı Türkiye’nin geleceğine yaptığımız istikrarlı yatırımların ve milli mühendislik gücümüzün önemli bir göstergesi olarak görüyoruz. Grup şirketimiz Argela ile Silikon Vadisi’nin araştırma kuruluşlarından Stanford Research Institute arasında yeni nesil iletişim teknolojileri alanında imzaladığımız stratejik iş birliği anlaşması da bu vizyonumuzun önemli adımlarından biri. Türkiye’de geliştirilen mühendislik yetkinliğini uluslararası araştırma birikimiyle buluşturarak geleceğin iletişim şebekelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütüyoruz.”

“YENİ SANTRALLER DEVREYE ALACAĞIZ”

Şahin: “Milli teknoloji geliştirme vizyonumuzu sürdürülebilirlik yatırımlarımızla da destekliyoruz. Türk Telekom’a tahsis edilen toplam 405,8 MWe güneş enerjisi santrali kapasitesinin ilk etabında Sivas’ta 96 MWe kapasiteli santralimizi devreye aldık. Malatya ve Ağrı’da planladığımız yeni santrallerle yenilenebilir enerji yatırımlarımızı büyütüyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırırken enerji tüketimimizi azaltan yeni nesil teknolojileri de yaygınlaştırıyoruz.”





“GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN”

Şahin: “Sürdürülebilirlik hedeflerimizi finansman stratejimizle de destekliyoruz. 2024 yılında 500 milyon dolar tutarında sürdürülebilir eurobond, 2025 yılında ise 600 milyon dolar tutarında yeşil eurobond ihraç ettik. Böylece sürdürülebilir finansman kapsamındaki eurobond ihraçlarımızın toplam büyüklüğü 1,1 milyar dolara ulaştı. CDP 2025 İklim Değişikliği Programı’nda ‘A’ notumuzu korurken, ilk kez katıldığımız Su Güvenliği Programı’nda ‘A-’ notu aldık. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz.”