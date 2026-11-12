Sivas Kangal'da 893 bin ons altın tespit edildi

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Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan özel durum açıklamasında, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Alacahan Altın Projesi’ne ilişkin güncellenmiş maden kaynak tahmininin tamamlandığı bildirildi. DAMA Mühendislik Proje ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şubat 2023 tarihli UMREK Kodu’nun ikinci versiyonu esas alındı.

41 MİLYON TONLUK MADEN KAYNAĞI

Güncellenmiş maden kaynak tahmini kapsamında, 33,84 milyon ton kütleye, 0,72 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 785 bin ons içerilen altına sahip belirlenmiş maden kaynakları tespit edildi.

Ayrıca 7,89 milyon ton kütleye, 0,43 gram/ton ortalama altın tenörüne ve 108 bin ons içerilen altına sahip mümkün maden kaynakları belirlendiği duyuruldu. Buna göre Alacahan Altın Projesi’nde toplam 41,73 milyon ton maden kaynağı içerisinde yaklaşık 893 bin ons içerilen altın bulunduğu aktarıldı.

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