İşletmelere 211 milyar liralık kefalet imkanı

Mevcut paketler kapsamında kullanılabilecek 131,3 milyar liralık kefalet karşılığında ise 159 milyar liralık kredi imkânı bulunuyor.

İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla uygulanan Hazine destekli kefalet sisteminde kredi kullanımları 211 milyar lirayı aştı. Edinilen bilgiye göre, sistem kapsamında halihazırda 23 destek paketi yürürlükte bulunuyor. 16 Ekim itibarıyla 181,2 milyar liralık kefalet karşılığında toplam 211,1 milyar liralık kredi kullandırıldı. Mevcut paketler kapsamında kullanılabilecek 131,3 milyar liralık kefalet karşılığında ise 159 milyar liralık kredi imkânı bulunuyor.

EN YÜKSEK PAY İMALATÇI KOBİ'YE

Destek paketleri arasında imalatçı KOBİ'lerin yatırım ve işletme harcamalarına yönelik 15 Mayıs 2025'te yürürlüğe giren ve yaklaşık 30 milyar liralık kredi imkânı sunan paket kapsamında, 21,3 milyar liralık kefalet karşılığında 25,9 milyar liralık kredi verildi. Emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler de kefalet desteklerinden yararlanıyor. Türk Eximbank aracılığıyla sağlanan krediler için yaklaşık 10,5 milyar liralık imkân sunan İGE Eximbank Emek Yoğun Sektörler Destek Paketi, 6 Şubat 2026'da uygulamaya alındı. Paket kapsamında 5,4 milyar liralık kefalet karşılığında 5,5 milyar liralık kredi kullanıma açıldı.

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