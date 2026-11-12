Esnek çalışmaya prim kolaylığı

Üç yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve Cumhurbaşkanlığı aşamasına kadar getirilen düzenleme, işçi sendikalarının çekinceleri nedeniyle henüz yasalaşma sürecine girmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, değişen istihdam koşullarına uyum sağlamak ve farklı çalışma modellerini sosyal güvenlik sistemiyle bütünleştirmek amacıyla kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Üç yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve Cumhurbaşkanlığı aşamasına kadar getirilen düzenleme, işçi sendikalarının çekinceleri nedeniyle henüz yasalaşma sürecine girmedi.

TEKNİK ALTYAPI TAMAMLANDI

Paketin en dikkat çekici başlıklarından birini, yarı zamanlı çalışanların emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamasını kolaylaştıracak yeni modeller oluşturuyor. Haftada 10-12 saat gibi sınırlı sürelerle çalışanların yaşadığı prim eksikliği sorununa karşı, çalışma süresinden bağımsız olarak belirli bir asgari kazanç üzerinden prim bildirimi yapılmasını sağlayacak formüller geliştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) teknik altyapısı da yeni modele uygun hale getirilirken prim hesaplama yönteminin ayrıntıları henüz netleşmedi.

EVDEN ÇALIŞMADA İŞ KAZASI DÜZENLEMESİ

Uzaktan çalışma sistemindeki hukuki ve sosyal güvenlik sorunları da reformun kapsamına alındı. Ev ortamında meydana gelen olayların hangi koşullarda iş kazası sayılacağı, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri ile internet giderlerinin karşılanmasına ilişkin esasların netleştirilmesi hedefleniyor. Böylece iş yeri dışında çalışanların hak ve sorumluluklarının daha açık bir yasal çerçeveye kavuşturulması amaçlanıyor.

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KADIN VE ÖĞRENCİLERE ESNEK İSTİHDAM

Reformla üniversite öğrencilerinin, kadınların ve çeşitli nedenlerle tam zamanlı çalışamayan kişilerin istihdama katılımının artırılması öngörülüyor. Belirli süreli iş sözleşmeleri, yarı zamanlı istihdam, deneme süreleri ve uzaktan çalışma uygulamalarını kapsayan değişikliklerle farklı ihtiyaçlara uygun çalışma seçeneklerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

SENDİKAL İTİRAZ REFORMU BEKLETİYOR

Teknik hazırlıkları tamamlanan paketin yürürlüğe girmesinin önündeki temel anlaşmazlık ise çalışma hayatının tarafları arasında yaşanıyor. İşveren sendikaları düzenlemelere olumlu yaklaşırken işçi sendikaları, özellikle yarı zamanlı istihdamın yaygınlaşmasının sendikal örgütlenmeyi zayıflatabileceği endişesini taşıyor. Bu nedenle henüz TBMM'ye sunulmayan paket üzerinde uzlaşma arayışı sürüyor.

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