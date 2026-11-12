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Yeşil dönüşüm ihracat fırsatı ve yatırım getirir

Ekonomi Servisi04:00, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Küresel siyaset ve ekonomi çevrelerinin gözünün çevrildiği COP31 Zirvesi Antalya'da devam ediyor.

COP31'deki Küresel Finans Zirvesi'nde yeşil dönüşüm hedefleri tartışıldı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeşil dönüşümün yeni yatırım ve ihracat fırsatları sağlayacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sanayinin karbondan arındırılması için 300 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Düşük karbonlu yol bizim için bir seçenek değil, zorunluluk" dedi.

Küresel siyaset ve ekonomi çevrelerinin gözünün çevrildiği COP31 Zirvesi Antalya'da devam ediyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Finans Zirvesi" başlıklı oturumda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin mali duruşunun oldukça güçlü olduğunu belirterek "Deprem sonrası altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yapılmasına rağmen bütçe açığımız Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yaklaşık yüzde 3 seviyesinde" dedi. Enerji açısından bakıldığında ise iki bileşen olduğuna değinen Şimşek, enerji tarafında çok iddialı hedeflerinin bulunduğunu ve 2040'a kadar 175 gigavat güneş ve rüzgar enerjisini hedeflediklerini bildirdi. Şimşek, düşük karbonlu yolun kendileri için bir seçenek değil, bir zorunluluk olduğunu kaydederek Türkiye'nin ihracatının yarısından fazlasının Avrupa'ya olduğunu ve bu yüzden dekarbonizasyona yatırım yapmaları gerektiğini anlattı. Asıl zorluğun hem ucuz hem de temiz enerjiyi üretebilmek olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti: "Sanayinin karbondan arındırılması mümkün mü? Biz bunun gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz ancak burada yanıtlanması gereken temel sorular, bunun ne kadara mal olacağı ve finansmanının nasıl sağlanacağı. Yapılan hesaplamalar bu hedef doğrultusunda yaklaşık 300 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin mali duruşu oldukça güçlü. Deprem sonrası altyapının yeniden inşası için 100 milyar doların üzerinde harcama yapılmasına rağmen bütçe açığımız Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya oranla yaklaşık yüzde 3 seviyesinde. Kamu borcumuzun GSYH'ye oranı da yaklaşık yüzde 22 ile oldukça mütevazı bir düzeyde. Dolayısıyla önemli bir mali hareket alanına sahibiz ancak bu iddialı hedeflere ulaşmak için yalnızca kamu kaynaklarının yeterli olmayacağını düşünüyoruz."

İKLİM HEDEFLERİ ÜRETİM POLİTİKALARINA DAHİL EDİLMELİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, iklim hedeflerinin üretim politikalarına entegre edilmesinin COP31'in Türkiye'ye uzun vadeli ekonomik kazanımlar sağlamasında etkili olacağını belirterek, Türk özel sektörünün bu süreci fırsata çevirmesinin önem taşıdığını söyledi. Avdagiç, Türkiye'nin 2053 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefi ile sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar referans senaryoya göre yüzde 41 azaltma taahhüdünün bu vizyonun omurgasını oluşturduğunu kaydederek, "Bu hedefler aynı zamanda ülkemize uluslararası yatırım çekecek bir çerçeve sunuyor" ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM ÜRETEN AKTÖRÜZ

  • Türkiye'nin İklim Zirvesi COP31'e ev sahipliği yaparak iklim sorununa çözüm üreten aktörler arasında yer aldığını dile getiren Şekib Avdagiç, şunları kaydetti: "Ülkemiz yalnızca iklim düzenlemelerine uyum sağlayan değil, bölgesel gündemin oluşumuna katkı sunma kapasitesine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca zirvenin enerji, finans, ticaret, sanayi ve teknoloji başlıklarını aynı platformda buluşturması, yeşil dönüşümün yeni yatırım ve ihracat alanları oluşturduğunu gösteriyor. Ancak uluslararası görünürlük tek başına ekonomik kazanım sağlamaz. Türkiye'nin yatırım yapılabilir projeler, finansmana erişim, teknik uzmanlık ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesini geliştirmesi büyük önem taşıyor."
Başlıklar :COP31 ZirvesiTürkiyeŞekib Avdagiç
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Yeşil dönüşüm ihracat fırsatı ve yatırım getirir
Küresel siyaset ve ekonomi çevrelerinin gözünün çevrildiği COP31 Zirvesi Antalya'da devam ediyor.
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