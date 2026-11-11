Amasya’da ‘sarı altın’ bereketi: Dalında 20 TL’ye satılıyor, kurutulunca fiyatı katlanıyor

Diğer meyvelere alternatif: Elma gibi ilaçlanmıyor, kiraz kadar zor toplanmıyor





Fındıklı Mahallesi’ndeki bahçesinde 700 hurma ağacı bulunan emekli öğretmen Ramazan Yıldız, "Cennet hurması hakikaten ‘sarı altın’ dediğimiz bir meyve. Çok fazla masrafı olmuyor. Elma gibi 12 sefer ilaç atmanıza gerek yok. Toplaması da kiraz kadar zor değil. Onun için bu meyvenin ağacını herkese tavsiye ediyoruz. Fiyatı şu an 18 TL, 20 TL diyoruz. Ama eriğin, şeftalinin hiç satılmadığı bir ortamda bunun satılması bile bizim için büyük bereket" dedi.