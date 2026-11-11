Araçları ev temizler gibi yıkıyor, onu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor: Eşine destek olmak için başladı, şimdi müşteriler onu tercih ediyor

THY Çin'deki uçuş ağını Çengdu ile güçlendiriyor
Türk Hava Yolları (THY), Çin'in batısındaki en önemli ekonomik, kültürel ve teknoloji merkezlerinden Çengdu'ya tarifeli seferlerini başlattı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Çin'in en önemli turizm, teknoloji ve havacılık merkezlerinden olan, UNESCO Gastronomi Şehri ünvanına sahip Çengdu'ya başlattığımız seferlerle ülkedeki uçuş ağımızı daha da güçlendiriyoruz" dedi.
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