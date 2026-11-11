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İzmir'deki faciada yürek yakan veda: İlk iş gününde hayattan kopan işçi son yolculuğuna uğurlandı

16:42, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:48, 11/11/2026, Çarşamba
IHA
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Fabrikadaki ilk iş gününde hayatını kaybetti: Annesi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım’da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği faciada hayatını kaybeden 42 yaşındaki Göksel Ünaldı, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere olay günü ilk kez işbaşı yapan Ünaldı’nın, göreve başladıktan yalnızca yaklaşık 3 saat sonra patlamada can vermesi yürekleri dağladı. Cenaze töreninde anne Nurten Ünaldı’nın evladının tabutuna sarılarak döktüğü gözyaşları ve ayakta durmakta güçlük çektiği anlar acıyı gözler önüne serdi.

Göksel Ünaldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda 9 Kasım tarihinde meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği büyük patlamada hayatını kaybeden işçilerden Göksel Ünaldı, Aliağa’nın Bozköy Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Facianın ardından Ünaldı’nın ailesi ve yakınları cenaze töreninde ayakta durmakta büyük zorluk çekti.

İlk iş gününde can verdi

Bozköy Mahallesi’nde yaşayan Ünaldı’nın, olayın meydana geldiği gün fabrikada ilk kez çalışmaya başladığı öğrenildi.

Taşeron firma bünyesinde kazan bakımında temizlik işi yapmak üzere sahaya inen Ünaldı, yeni işine başladıktan yaklaşık 3 saat sonra meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.

Anne tabuta sarıldı

Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Annesi Nurten Ünaldı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı derin acı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken anne Ünaldı’yı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Bozköy Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, siyasetçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, merhumun ailesi, sevenleri ve mahalle sakinleri yer aldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Göksel Ünaldı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

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Başlıklar :İzmirKazaOlay
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İzmir'deki faciada yürek yakan veda: İlk iş gününde hayattan kopan işçi son yolculuğuna uğurlandı
Fabrikadaki ilk iş gününde hayatını kaybetti: Annesi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
Göksel Ünaldı
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