İndirim beklentisi büyüyor

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta cuma ve cumartesi günleri akaryakıtta büyük bir güncelleme yapılmış; benzine 6,08 TL, motorine ise 5,47 TL tutarında indirim gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, indirim rüzgarı bu hafta da devam edecek. Beklenen yeni indirim takvimi ise şu şekilde şekillendi:

• Benzin İndirimi: 12 Kasım Perşembe gününden itibaren litre fiyatında yaklaşık 3 TL düşüş bekleniyor.

• Motorin İndirimi: 14 Kasım Cumartesi gününden itibaren litre fiyatında yaklaşık 4 TL düşüş öngörülüyor.





(Editör Notu: Söz konusu indirimler için beklentiler güçlü olsa da rakamlar henüz kesinleşmiş değil. Gelişmeler oldukça haberimizden güncellenecektir)