Turkcell'in üçüncü çeyrek geliri 82 milyar liraya ulaştı
Turkcell 2026 yılının üçüncü çeyreğinde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 6,2 artırarak 82 milyar TL'ye yükseltti. Şirketin konsolide FAVÖK'ü 36,2 milyar TL'ye, FAVÖK marjı yüzde 44,2'ye ulaşırken net kârı 6,7 milyar TL oldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Güçlü teknoloji altyapımız, müşteri odaklı yaklaşımımız ve çeşitlendirilmiş iş modelimizle gelir büyümemize hız kazandırırken kârlılığımızı daha da ileri taşıdık. 5G, veri merkezleri, bulut ve yapay zekâ alanlarında attığımız stratejik adımlar ve geliştirdiğimiz çözümlerle müşterilerimize sunduğumuz değeri artırıyor, uzun vadeli hedeflerimize kararlılıkla ilerliyor ve geleceğin Turkcell’ini inşa ediyoruz” dedi.
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