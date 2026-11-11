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Ulaşımın altyapısına finansman lazım

İbrahim Acar04:00, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mahmut Akten, Gürcan Karakaş.

COP31’in Küresel Bankacılık Partnerleri BBVA ve Garanti BBVA, zirvenin ikinci gününde enerji ve ulaşım teması kapsamında farklı sektörlerden temsilcileri düzenlediği panellerde ağırladı. Sürdürülebilir mobilitenin finansmanından sanayide enerji verimliliğine uzanan oturumlarda, dönüşüm yatırımlarının yaygınlaşması için finansman, teknoloji ve altyapının birlikte geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Garanti BBVA’nın Yeşil Bölge’deki ortak pavilyonunda gerçekleştirilen buluşmalarda; elektrikli mobilitenin yaygınlaşması, şarj altyapısının geliştirilmesi ve düşük karbonlu üretim yatırımları ele alındı. Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, Dünya Ekonomik Forumu’ndan Francisco Betti’nin moderatörlüğünde, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ve Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Mobilite Dönüşümünün Finansmanı" paneli oldu. Panelde, Togg’un Trumore platformuyla Garanti BBVA Mobil arasındaki entegrasyonun dijital taşıt finansmanı deneyimine katkısı ele alındı. Elektrikli mobilitenin yaygınlaşması için araç finansmanının yanı sıra şarj altyapısı, yenilenebilir enerji ve farklı paydaşlar arasında risk paylaşımının birlikte geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

EKOSİSTEME YATIRIM YAPMAK DA ÖNEMLİ

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, elektrikli mobilitenin gelişiminde finansman modellerinin de değişmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Elektrikli mobilitenin daha geniş kitlelere ulaşması için teknolojik gelişmeler kadar finansmana erişim ve uygun altyapı da önemli. Garanti BBVA olarak elektrikli ve hibrit araçlara yönelik finansman çözümleri sunuyoruz. Togg ile iş birliğimizde Trumore ve Garanti BBVA Mobil entegrasyonu sayesinde, uygun koşulları sağlayan ticari müşterilerimiz taşıt kredisi süreçlerini şubeye gitmeden dijital olarak tamamlayabiliyor. Öte yandan yalnızca aracın satın alma bedeline değil, şarj imkânlarına, kullanım giderlerine ve toplam sahip olma maliyetine de bakmalıyız. Önümüzdeki dönemde daha esnek geri ödeme planları, kiralama ve kullanıma dayalı modeller erişimi artırabilir. Yalnızca araç alımını finanse etmek değil, bütün sürdürülebilir mobilite ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak da önemli.”

"Enerji Dönüşümüne Yatırım: Sanayinin Rekabet Gücünü Artırmak" panelinde ise düşük karbonlu üretim yatırımlarının şirketlerin üretkenliğine katkısı ele alındı. Oturuma Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Asya Kalkınma Bankası (ADB) Özel Sektör Operasyonları Direktörü Isabel Chatterton, Ivy Decarb Marketplace CEO’su Javier Bernal ve UNO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Federico Caruncho katıldı.

Karbon emisyonuyla şarj dönemi

  • Togg CEO'su Gürcan Karakaş ise, karbon emisyonlarının tokene çevrilerek şarjda kullanılabileceğini söyledi. Karakaş, sistemin işleyişine ilişkin olarak, kullanıcıların yaptıkları yolculukların bir karbon ayak izi oluşturduğunu ifade etti. Karakaş, bu karbon ayak izinin saniyeler içinde izlenebildiğini belirterek, "Finansal sistem karbon kredisi ticaretine hazır hale gelene kadar bu süreç tokenlara dönüştürülerek yürütülmektedir. Doğrulanmış bu karbon ayak izinden ibaret olan tokenlar kullanıcılara veriliyor. Togg kullanıcıları bu tokenları doğrudan şarj kredisi almak için kullanılabilecek. Sistemin sunduğu teşvikler bununla da sınırlı kalmıyor; eğer aracınızı yüzde 100 yenilenebilir enerji ile şarj ederseniz, sistem size ödül olarak token kazandırıyor. Çevreci enerji teşvik ediliyor bütçeye katkı sağlanıyor" dedi.

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Başlıklar :COP31ekonomiulaşımfinansman
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Ulaşımın altyapısına finansman lazım
Mahmut Akten, Gürcan Karakaş.
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