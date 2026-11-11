89 şirketten temiz enerjiye 156 milyar dolar

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), küresel enerji dönüşümü açısından tarihi kararlara sahne oluyor. Zirvenin öne çıkan eylem ajandalarından biri olan "35x35" (2035 yılına kadar küresel elektrifikasyon oranını yüzde 35'e çıkarma) hedefi, uluslararası enerji sektöründen tam destek aldı. Zirvenin ikinci tematik günü olan Enerji ve Ulaştırma Günü kapsamında açıklama yapan Net Sıfır Emisyon için Elektrik Hizmetleri İttifakı (UNEZA), temiz enerji altyapısını güçlendirmek adına devasa bir finansman paketini duyurdu. İttifak üyesi 89 küresel enerji şirketi; elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve batarya depolama teknolojilerine yıllık en az 156 milyar dolar yatırım yapacağını taahhüt etti. Açıklanan bu tutar, geçen yıla kıyasla yüzde 5, 2024 verilerine göre ise yüzde 35’lik dev bir yatırıma karşılık geliyor.

ULAŞIMDAN SANAYİYE DEV DÖNÜŞÜM

İttifak tarafından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın yalnızca enerji üretimiyle sınırlı kalmayacağı vurgulandı. Şehirler, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde; ağır yük taşımacılığının elektrifikasyonu, kurumsal araç filolarının sıfır emisyona geçişi, sanayi tesislerinin fosil yakıtlardan elektrikli sistemlere dönüştürülmesi gibi kritik alanlarda süreçlerin hızlandırılacağı ifade edildi.

ŞEBEKE KURULUMUNDA REKOR

Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) ve Birleşik Krallık merkezli SSE’nin eş başkanlığında yürütülen UNEZA verileri, küresel altyapı dönüşümünün ivme kazandığını ortaya koyuyor. Açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde 21 bin kilometreyi aşan yeni elektrik şebekesi inşa edilerek tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu rakam, 2024 yılında gerçekleştirilen 14 bin kilometrelik altyapı kurulumuna kıyasla yüzde 50’lik bir artışı temsil ediyor. Uzmanlar, şebeke altyapısındaki bu hızlı büyümenin "35x35" hedefine ulaşılmasında en kritik kaldıraç olacağını belirtiyor.

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COP31 DÖNÜM NOKTASI OLDU

Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında devam eden COP31 Zirvesi kapsamında, küresel elektrifikasyon oranını artırmaya yönelik hazırlanan uluslararası taahhüt metninin taraf ülkelerce resmi olarak kabul edilmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri, özel sektörün bu kararlı yatırım hamlesinin devletlerin iklim hedeflerine ulaşmasını da kolaylaştıracağı görüşünde birleşiyor.

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