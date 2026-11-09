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20 milyon araç 175 GW kapasite: Bakan Kacır Türkiye'nin 2040 hedeflerini açıkladı

15:25, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 17:13, 09/11/2026, Pazartesi
IHA
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Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpek Yolu’nun iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin’in, asırlar boyunca ticaretin, bilginin ve kültürün kıtalar arasında yayılmasına imkân sağlayan bağlar kurduğunu söyledi. Bakan Kacır, "2000’li yıllardan itibaren 25 misline çıkardığımız Ar-Ge harcamalarıyla inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirdik, Milli Teknoloji Hamlesini harekete geçirdik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik" dedi.

Türkiye-Çin Yeşil Kalkınma İş Forumu’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpek Yolu’nun iki ucunda yer alan Türkiye ve Çin’in, asırlar boyunca ticaretin, bilginin ve kültürün kıtalar arasında yayılmasına imkân sağlayan bağlar kurduğunu söyledi. Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde inşa ettiğimiz üretim ve teknoloji geliştirme altyapısı; iş birliğimizi daha dengeli ve sürdürülebilir bir zeminde ilerletmemize imkan tanıyor.

Ticari araç, otobüs, beyaz eşya, güneş paneli, çelik, ferrokrom, ahşap levha ve çimento üretiminde Avrupa’da lideriz. Alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıt ve rüzgâr türbinlerinde Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasındayız" ifadelerini kullandı.

"Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik"

Türkiye’nin Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği bakımından en önde gelen ihracatçı ülke olduğunu belirten Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti: "2000’li yıllardan itibaren 25 misline çıkardığımız Ar-Ge harcamalarıyla inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirdik, Milli Teknoloji Hamlesini harekete geçirdik. Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik. Yüksek teknoloji alanlarında yeni yatırımları harekete geçirecek programlar uyguluyoruz. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programıyla; ileri teknoloji üretimini artıracak yatırımlara nitelikli destekler sağlıyoruz."

"Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attık"

Bakan Kacır, "2030 yılına dek 30 milyar dolar destek sunarak; batarya, elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgâr türbinleri, çip, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zekâ, endüstriyel robotik üretimi gibi alanlara ve büyük ölçekli Ar-Ge merkezi kurulumuna yönelik program çağrılarımız, Türkiye’yi küresel inovasyon liginde daha üst sıralara taşıyacak. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldığımız, katma değerli yatırımlara odaklanan yeni teşvik sistemimizle ve Merkez Bankasıyla birlikte yürüttüğümüz 750 milyar lira hacme sahip Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programıyla da yüksek teknoloji yatırımlarına geniş imkânlar sağlıyoruz. Dünya Bankası ile yürüttüğümüz projelerle 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sağladık. ’Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’yla, sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 5 milyar euroluk uluslararası finansman sağlama yolunda önemli bir adım attık. Bu platformu yeni uluslararası finansman kuruluşlarıyla genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

2040’a kadar; Elektrikli ve hibrit araç sayısını 1,4 milyondan 20 milyona çıkaracaklarını belirten Bakan Kacır, "Güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 43 Gigawattan 175 Gigawatta yükselteceğiz. Depolamalı santrallerde 140 Gigawattsaat batarya kapasitesi kuracağız. Nükleer enerjide 10 bin Megawatt kapasite oluşturacağız" diye konuştu.

COP31’e ilişkin de konuşan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "COP31 ev sahipliğinin; yeşil dönüşüm hedeflerimizi yeni somut yatırımlara dönüştürmek ve bu alandaki uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmek adına önemli fırsatlar sunacak."


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Başlıklar :COP31Mehmet Fatih KacırSanayi ve Teknoloji Bakanı
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20 milyon araç 175 GW kapasite: Bakan Kacır Türkiye'nin 2040 hedeflerini açıkladı
Bakan Kacır: Sanayi katma değerimizi 41 milyar dolardan 259 milyar dolara yükselttik
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