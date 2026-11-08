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HAVELSAN'dan Mavi Vatan hamlesi: Doğu Akdeniz'de kritik eşik aşıldı gemi trafiği 7/24 izlenecek

13:29, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Yerli ve milli gemi trafik sistemi, Doğu Akdeniz’deki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilmesini ve bütünleşik bir deniz resminin oluşturulmasını sağlıyor.

Doğu Akdeniz’de seyir emniyetini artırmak, deniz trafiğini anlık takip etmek ve Mavi Vatan’daki millî çıkarları korumak amacıyla hayata geçirilen "Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Projesi"nde geçici kabul faaliyeti başarıyla tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile HAVELSAN arasında 2023 yılında imzalanan ve 2024 yılında saha çalışmalarına başlanan Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (DAGTH) Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. 17 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan geçici kabul faaliyetleri, 20 Ekim 2026 itibarıyla eksiksiz ve tam başarıyla sonuçlandırıldı.

Mavi Vatan’da kesintisiz gözetleme ve takip

Yerli ve milli gemi trafik sistemi, Doğu Akdeniz’deki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilmesini ve bütünleşik bir deniz resminin oluşturulmasını sağlıyor. Sistem sayesinde; kapsama alanına giren tüm gemilerin kimlik, rota, seyir ve yük bilgileri eş zamanlı ve güvenli bir şekilde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine aktarılıyor.

KKTC’ye 3 kritik istasyon ve Mersin entegrasyonu

Proje kapsamında KKTC sınırları içerisinde yer alan Çayırova, Sadrazamköy ve Dipkarpaz mevkilerinde Trafik Gözetleme İstasyonları inşa edilmişti. Gerekli sensör ve alt sistemlerin tedariki ile entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından sistem, Mersin GTH Merkezi ile tam entegre hale getirildi.

Liman operasyonlarında dijital dönüşüm

Proje, dijital altyapısıyla da öne çıkıyor. Entegre Liman Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde KKTC limanlarına yanaşan ve ayrılan gemiler dijital ortamda adım adım takip edilecek. Bu entegrasyon ile liman operasyonlarında güvenlik, koordinasyon ve verimliliğin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Sistemin resmi açılışı, 20 Temmuz 2026 tarihinde Gazimağusa Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılımıyla gerçekleştirilmişti.


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Başlıklar :HAVELSANmavi vatangemi trafiği
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HAVELSAN'dan Mavi Vatan hamlesi: Doğu Akdeniz'de kritik eşik aşıldı gemi trafiği 7/24 izlenecek
Yerli ve milli gemi trafik sistemi, Doğu Akdeniz’deki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilmesini ve bütünleşik bir deniz resminin oluşturulmasını sağlıyor.
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