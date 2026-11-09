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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye ile Çin arasında teknoloji ortaklığı hamlesi

13:50, 09/11/2026, Pazartesi
AA
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Türkiye-Çin hattında önemli temas

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng başkanlığındaki heyetler, İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Çin arasındaki ticaret, sanayi, teknoloji ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine yönelik işbirliği fırsatları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Cevdet Yılmaz ve Han Zheng başkanlığında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla İstanbul'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Kacır, "Türkiye ile Çin arasındaki köklü ilişkileri, ticaret, sanayi, teknoloji ve karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere pek çok alanda geliştirme imkanlarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini çeşitlendirmek ve ortak kalkınma hedeflerimize katkı sunacak fırsatları değerlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.


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Başlıklar :Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YılmazÇin Devlet Başkan Yardımcısı Han ZhenggörüşmeSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
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Bakan Kacır duyurdu: Türkiye ile Çin arasında teknoloji ortaklığı hamlesi
Türkiye-Çin hattında önemli temas
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