KOBİ’lere 50 milyarlık yeni nefes kredisi

KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen TOBB Nefes Kredisi’nde yeni dilim başvuruları yarın başlıyor. 8 Haziran 2026 tarihinde kullanıma açılan TOBB Nefes Kredisi kapsamında bugüne kadar 45 milyar TL kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor. Yeni dilimde firma başına kredi limiti 5 milyon TL’ye yükseltildi. Önceki dilimlerde kredi kullanan işletmeler de toplam kredi tutarını 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

YARIN KULLANIMA AÇILIYOR

Kredi Garanti Fonu’nun Özkaynak Kefalet Programı kapsamında yürütülen TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanması amaçlanıyor. Bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce TOBB Nefes kredisi kullanmış olan işletmeler, kullandıkları tutarı 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi talebinde bulunabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak.

24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

Kredi hacmi 50 milyar Türk Lirası olacak.

TOBB’a bağlı tüm Oda ve Borsa üyesi işletmeler 3 Kasım Salı gününden itibaren programa katılan bankalara başvurabilecek.

HİSARCIKLIOĞLU: TALEP İHTİYACI AÇIKÇA GÖSTERDİ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni dilime ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Haziran’da başlattığımız Nefes Kredisi ile beş ayda KOBİ’lerimize 45 milyar lira ulaştırdık. Gördüğümüz talep, reel sektörün nefes kredisine ne kadar ihtiyacı olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi 50 milyar liralık yeni dilimi açıyor, firma başına limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz. KOBİ’lerimiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam ettikçe biz de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu programın hayata geçmesinde emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a, KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve katılan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum.”

YENİ PAKETTE MERAK EDİLENLER

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 3 Kasım 2026 Salı günü (yarın) başlıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmeler.

KREDİ LİMİTİ

Bir firma azami 5 milyon TL kredi kullanabilecek. Bu yıl içinde daha önce Nefes kredisi kullanmış işletmeler, toplam tutarı 5 milyon TL’ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecek.

KREDİ HACMİ

Haziran 2026'dan bugüne 45 milyar TL kredi kullandırıldı. Yeni dilimle birlikte ilave 50 milyar TL kredi kullandırılması hedefleniyor.

ÖDEME KOŞULLARI

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhil azami 48 ay vadeli olacak.

24 aya kadar yıllık yüzde 36, 24 ay üzerindeki vadelerde yıllık yüzde 34 faiz uygulanacak.

KREDİYİ HANGİ BANKALAR VERECEK?

Vakıflar Bankası, Halk Bankası, DenizBank, Garanti Bankası, Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB ve Ziraat Katılım Bankası.

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