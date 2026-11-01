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Avrupa’ya ihracat yapıyordu: Türkiye'nin köklü firması iflasını duyurdu

Avrupa’ya ihracat yapıyordu: Türkiye'nin köklü firması iflasını duyurdu

09:27, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 09:34, 01/11/2026, Pazar
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Avrupa’ya ihracat yapıyordu: Türkiye'nin köklü firması iflasını duyurdu
46 yıllık yatak devi iflas etti (Arşiv)

1980 yılında Bursa’da üretime başlayan ve Türkiye’de ilk fermuarlı yatak kılıfını üreten 46 yıllık Mavi Ay Yatak bağlantılı grup şirketlerinin konkordato davasında son nokta konuldu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato taleplerini reddederek gruptaki iki şirket için iflas kararı verirken, iki firma için ise süreç farklı bir boyuta taşındı. Sektörde ödüllere doymayan dev markanın çöküşüne dair tüm detaylar haberimizde...

1980 yılında Bursa’da üretime başlayan ve Türkiye’nin önde gelen yatak imalatçıları arasında gösterilen Mavi Ay Yatak bünyesindeki grup şirketlerinin Ekim 2025’te başlayan konkordato süreci mahkeme kararıyla tamamlandı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaklaşık bir yıl süren incelemelerin ardından davacı şirketlerin konkordato taleplerini reddederek iki firma hakkında iflas kararı verdi.İki şirketin iflas tasfiyesi başlatılacak

Gelişen mali sıkıntılar nedeniyle 24 Ekim 2025 tarihinde Mavi Ay Yatak ile bağlantılı grup şirketleri Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil için üç aylık geçici mühlet kararı alınmıştı. Bu süreçte şirketlerin mal varlıklarının korunması amacıyla devir ve rehin kısıtlamaları getirilmişti.

Yargılamayı sonuçlandıran Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, tüm şirketlerin konkordato taleplerini ayrı ayrı reddetti. Mahkeme heyeti, Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü bünyesinde kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin iflasına hükmetti. İki şirketin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye usulüyle yürütülmesine karar verildi.

İki firma için iflas kararı çıkmadı

Aynı dava dosyasında konkordato talebi reddedilen Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında ise iflas kararı verilmedi.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesinde belirtilen kanuni koşulların bu iki şirket açısından oluşmadığına kanaat getirdi. Dosyada yer alan davacı gerçek kişiler hakkında da tacir sıfatı taşımadıkları gerekçesiyle iflas hükmü kurulmadı.

46 yıllık üretim ve ihracat geçmişiyle tanınıyordu

Temelleri 1980 yılında atılan Mavi Ay Yatak, Türkiye’de fermuarlı yatak kılıfı imalatını gerçekleştiren ilk firma olma unvanını taşıyordu. Uzun yıllar sektörün önde gelen markaları arasında yer alan şirket, ikinci kuşak yönetim döneminde ihracat faaliyetlerini de genişletti. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine ürün gönderdi.

Firma, 1989 yılında dış ticarette gösterdiği başarı nedeniyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirildi. İlerleyen yıllarda ise Türkiye genelindeki binlerce firma arasından sıyrılarak KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görüldü.


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Başlıklar :iflaskonkordatotekstil sektörü
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