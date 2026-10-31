Niğde'de herkesin merak ettiği tarla: İçinde yok yok, üstelik toplamak serbest

‘KENDİ ELLERİYLE TOPLUYORLAR’





Alternatif ürünlerin hem ekonomik açıdan hem de üretim çeşitliliği bakımından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Tüzün, "Uzun yıllar patates üretimi yaptık. Ancak artık üreticinin farklı ürünlere yönelmesi gerektiğine inanıyorum. Ahududu, frambuaz, böğürtlen, çilek, Bektaşi üzümü ve ekinezya gibi ürünler yetiştiriyoruz. İnsanlarımız doğal ve taze ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Tarlamıza gelen vatandaşlarımız meyvelerini kendi elleriyle topluyor. Bu hem onlar için güzel bir sosyal etkinlik oluyor hem de ürünün tazeliğini yerinde görüyorlar" dedi.