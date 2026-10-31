Türkiye'nin dört bir yanında arıyorlar: Yurt dışındakilerden çok daha değerli

Kocagülle, "Bu işe hobi olarak başladım. Amcamın oğlu bizi de bu işe yönlendirdi. Zamanla çok sevdik. Yaklaşık 3-4 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yüzük ve kolye gibi takılar üretiyoruz. Bugüne kadar Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçeleri, Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçeleri, Eskişehir ve Malatya başta olmak üzere birçok yerde taş aradık. Taş seçerken özellikle şeffaflığına, görünümüne ve ışığı geçirip geçirmediğine dikkat ediyoruz" diye konuştu.