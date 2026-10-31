"Bana verilen destekler olmasaydı yapamazdım, çok memnunum o yüzden." diyen Türk, sözlerini şöyle tamamladı:





"İki inekle başladım ben bu işe. Şimdi bin şükür anguslarım, buzağılarım, koyunum, ineğim var. Her şeyim var yani çok şükür. Şimdi köyde bana 'hanımağa' diyorlar. Ben işimle gurur duyuyorum. Ben bu hayvanı çıkarınca, arkamda gezince, onları görünce iyi bir iş yaptığımı hissediyorum. Gerçekten bir şeyleri yaptığımı hissediyorum. Kendi kendime başardığımı hissediyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Eşim, ailem yardımcı oldu. Ama bir insan bir şeyi yapmak isterse geri dönmeyecek. Ne olursa olsun devam edecek. Hedeflerim var. İneklerimi, koyunlarımı çoğaltmak istiyorum. Çoluğuma, çocuğuma bir şeyler bırakmak istiyorum. İleride daha güzel bir hayat yaşayabilmek için hedeflerim var. Büyük bir besihanem olsun isterim."