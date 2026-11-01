Tarım piyasasına veri merkezi

Tarımda kayıt, erken uyarı, üretim planlaması, piyasa kontrolü için "veri merkezi" kurulacak. Bu sayede, tarımsal üretimdeki tüm girdilerin kayıt altına alınması ve izlenmesi sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin, suyun verimli kullanımını sağlamak ve tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi için çalışmalarına hız verecek. Arazi toplulaştırma çalışmaları sulama yatırımlarıyla entegre bir şekilde devam edecek, tarım bilgi sistemleri için veri merkezi kurulacak. Parçalı ve dağınık arazi yapısı üretim maliyetlerini artırırken, modern üretim tekniklerinin etkin kullanımını güçleştiriyor ve sulama yatırımlarından sağlanan faydayı sınırlıyor. Bu kapsamda toplulaştırması tamamlanan alanın bu yıl sonunda 9,9 milyon hektara, tescili tamamlanmış toplulaştırma alanının ise 8,2 milyon hektara ulaşması bekleniyor. 2027 yılında 180 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 603 bin hektar alanda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

TOPRAĞIN ÖZELLİĞİ BELİRLENİYOR

Toprak özelliklerinin belirlenmesi ve arazi kullanım kararlarının güncel ve güvenilir verilere dayandırılması da önemini korurken, bu kapsamda arazi kullanım planlarının hazırlanmasına yönelik olarak 2024 yılında 755 bin hektar alanda detaylı toprak etütleri ve haritalandırma çalışmaları tamamlandı. Bu yıl sonu itibarıyla ise ilave 2,4 milyon hektar alandaki çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların devam ettiği 6,8 milyon hektarlık proje sahasının 3,5 milyon hektarlık bölümünün 2027 yılında, kalan 3,3 milyon hektarlık bölümünün ise 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Tarım ürünleri fiyatlarının sağlıklı oluşumunun sağlanması ve gıda arz zincirinin etkinliğinin artırılması amacıyla kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Kayıt ve bilgi sistemleri, erken uyarı, piyasa kontrolleri, üretim planlaması ve stok yönetimini sağlayacak şekilde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanacak, yazılım ve donanım altyapısı iyileştirilecek. Tarım bilgi sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla veri merkezi kurulumu tamamlanacak.

557 TESİSE SAYAÇ

Tarım Bakanlığı, tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik tedbirleri de elden bırakmayacak. Geçen yıl sonu itibarıyla toplam hacmi 183 bin 819 hektometreküp olan depolama tesislerinin sayısı 1831'e ulaştı. Bu yıl 21 baraj ve 10 gölet inşaatının tamamlanmasıyla toplam su depolama kapasitesinin 184 bin 85 hektometreküp olacağı tahmin ediliyor. Bu yıl 65 bin 779 hektarın sulamaya açılmasıyla toplam sulama alanının 7,34 milyon hektara, 2027 yılında ise toplam 7,40 milyon hektara ulaşması bekleniyor. Tarımda suyun kullanım miktarını göre ücretlendirilmesi çerçevesinde işletmedeki mevcut sulama şebekelerine sayaç takılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 2025 yıl sonu itibarıyla 457 sulama tesisine sayaç takılırken bu yıl 100 sulama tesisine daha sayaç takılması planlanıyor. Ayrıca atık su arıtma tesisi çıkış sularının geri kazanım üniteleri yardımıyla tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik proje çalışmalarına da devam edilecek.

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