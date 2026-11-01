Dünya Gazetesi'nin patronu Umut Güner fon soruşturmasından gözaltında
11:05, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 11:08, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Umut Güner
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında, Dünya Gazetesi'nin sahibi iş adamı Umut Güner gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sermaye piyasalarındaki işlemlerin mercek altına alındığı fon soruşturması derinleştiriliyor.
Soruşturma dosyasındaki son gelişmeler doğrultusunda, iş adamı ve Dünya Gazetesi sahibi Umut Güner hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan iş adamı Umut Güner, ekonomi basınının köklü yayınlarından olan Dünya Gazetesi’ni 2024 yılında satın almıştı.
Gazetenin bağlı bulunduğu Dünya Holding ile ilgili süreçler ve mali işlemler soruşturma birimleri tarafından inceleniyor.
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