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İhsan Aktaş
Fon krizi AK Parti’nin reformcu kimliğini geri çağırabilir mi?

Fon krizi AK Parti’nin reformcu kimliğini geri çağırabilir mi?

İhsan Aktaş
İhsan AktaşYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 01/11/2026, Pazar • Yeni Şafak Haber Merkezi
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Fon krizi AK Parti’nin reformcu kimliğini geri çağırabilir mi?

AK Parti lider partisi olarak anılır. Elhak, doğrudur. Fakat AK Parti, liderinin kurumsallaştırma kapasitesi sayesinde aynı zamanda kurumsal bir partidir.

25 yıllık siyasi hayatında birçok krizle karşı karşıya kaldı. Her bir krizin kendine özgü tarafları vardı. Bu krizlerden en tehlikeli olanı FETÖ kriziydi. Bir devlet içerisinde devlet kadar güçlenen, küresel güçlerin aparatı olan, toplumun bütün kesimlerinde örgütlenmiş ve medya gücü bulunan bir terör örgütüyle baş etmenin zorluklarına rağmen AK Parti, bu badireyi millet ile birlikte aşmayı başardı.

AK Parti hükümetlerinin kaderiyle özdeş olan Türkiye’nin kaderinin son bir yılını ele alacak olursak dünyanın büyük devletlerine nasip olmayacak bir yükseliş ivmesi ortaya koydu. Bu başlıkları tek tek tekrar ele almakta fayda var.

Suriye halk devriminden sonra adım adım üniter bir devletin yeniden kurulması.

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Irak ve Suriye’nin istikrarı.

Türkiye ile Irak arasında başlayan, Fav Yarımadası’ndan Türkiye sınırına uzanarak dünyaya ulaşacak Kalkınma Yolu vizyonu.

Suudi Arabistan ve Türkiye arasında birçok ülkeyi de içine alan, tarihsel bir misyonu olan Hicaz Demiryolu projesinin hayata geçirilmesi.

Mekke Antlaşması’nın imzalanması ki bölgesel dengeleri değiştirecek bir adımdır.

Bununla birlikte SAHA EXPO’nun bütün dünyada gündem olması, yükselen Türkiye›nin bir işareti gibiydi.

Mekke Antlaşması’ndan sonra BEDİR Antlaşması adımı atıldı.

Libya Ulusal Meclisi deniz yetki alanları anlaşmasını imzaladı.

Somali, Sudan ve Libya konusunda Türkiye-Mısır diplomatik ortaklığı derinleşiyor.

Kanada Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımızla yapmış olduğu görüşmeyi halkına müjde olarak duyurdu.

Listeyi uzatmak için enerji, sağlık ve lojistik alanlarında atılan onlarca stratejik adım var.

AK Parti hükümetlerinin siyasi kimliği üzerine mülahazada bulunurken AK Parti’nin en önemli özelliğinin reformcu bir parti olmasıdır.

Bir partinin reformcu olması tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Eski Türkiye’nin vesayetçi, içe kapalı, uluslararası operasyonlara açık; ekonomik, askerî ve bürokratik vesayet tarafından yönetilen dağınık yapısı bilindiğinde AK Parti’nin reformculuğu daha bir anlam kazanır.

Hükümet faaliyetleri ile açık siyaset arasında ilginç bir ilişki vardır. AK Parti hükümetleri çalışkan ve üretken hükümetlerdir. Ülke siyasetinde ve yerel yönetimlerde memnuniyetin yüksek olduğu dönemler, siyasetin sokakla iç içe olduğu dönemlerdir.

2019 İstanbul seçimleri, siyaset biliminde ders olarak okutulması gereken bir seçim dersidir. Kadir Topbaş, İstanbul’un elli yılını planlamış ve bütün alanlarda devrim niteliğinde işler yapılmıştı. İstanbullu, bu icraatların içinde yaşadığı için olup bitenin farkındaydı.

Seçim döneminde İstanbul halkı, bu büyük yatırım ve hizmet devriminin gölgesinde kendisinin unutulduğuna dair bir ön kabule inandı.

Türkiye siyasetinin iki cephesi, her geçen gün kendi arasındaki mesafeyi aşıyor. Ülkenin stratejik öncelikleri ve dış politikada olağanüstü gelişmeler var.

Fon krizi gösterdi ki merkezin yönetiminde bazı aksaklıklar var.

Devlet mekanizması çok büyük bir aygıttır ve devletin işleyişiyle ilgili önerilerde bulunmak için her bir uzmanlık detayı hakkında yetkin bir şekilde bilgi sahibi olmak gerekir.

AK Parti öncesindeki on yılı baz alıp son çeyrek asırla mukayese ettiğinizde, eski devletin nasıl ve hangi çabalarla dönüştüğüne bakarak bugünkü tıkanma hakkında fikir sahibi olup akıl yürütebilirsiniz.

SİYASETİ DEVLET YÖNETİMİNİN MERKEZİNE ALAN DEVRİMCİ REFORM HÜKÜMETLERİ

AK Parti devriminin özü, siyaset devrimidir.

Devletin bütün kurumları, Tanzimat’tan bugüne kadar var olagelmiştir.

Ankara’da iş başına gelen siyasi partiler, bir dönem bürokrasi üzerinde etkinlik kurar; ancak kısa bir süre sonra Ankara’nın kağnıya benzeyen bürokrasisi tekrar devreye girer ve siyaseti esir alırdı.

AK Parti, uzun ömürlü bir parti oldu. Erdoğan devrimci bir lider olduğu için, bürokratik oligarşi diye tarif ettiği Ankara bürokrasisine galip geldi. Ekonominin orta sınıfa yayılmasından demokratikleşmeye, din ve vicdan hürriyeti alanındaki gelişmelere kadar birçok önemli değişim bu döneme denk gelmektedir.

YENİ SİSTEM DEVRİMCİLER ELİYLE Mİ MERKEZİLEŞTİ?

Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesi, sayılmayacak kadar büyük faydalar üretilmesine zemin hazırlamıştır. Devlet aygıtının kritik zamanlarda harekete geçirilmesinden deprem bölgesinde kısa zamanda 500 bin konutun yapılabilmesine kadar birçok önemli çıktı, yeni sistemin ürettiği sonuçlardır.

Ancak Külliye’de oluşan yeni bürokrasi, sistem reformu üzerine yapılacak tartışmaları ve eleştirileri Sayın Cumhurbaşkanı’na yönelik bir eleştiri gibi değerlendirerek bir yönüyle sistemin revize edilmesinin önüne geçmiştir.

Devlet yönetiminde siyasetin etkin hâle getirilmesi için atılması gereken adımlar şunlardır:

* Müsteşarlık sisteminin geri getirilmesi,

* Bürokrasinin kritik görevlerinde çoklu denetim mekanizmalarının devreye alınması,

* Şikâyet konularının ilgili makamlarda karşılanıp sonuca bağlanması ve benzeri düzenlemelerin yapılması.

SİYASİ DEVRİM

AK Parti hükümetleriyle yaşanan Türkiye devrimi, açık bir siyaset devrimidir. Bir ülkenin yönetiminde yapılan onca iyi icraatın yanında, bir o kadar da sorunlu alan bulunabilir.

Siyasetin açık, şeffaf, etkin ve reformcu kimliği devam ettiği müddetçe çözülemeyecek problem yoktur. Bize düşen, AK Parti’nin reformcu ruhunu geri çağırmak olacaktır.

BUGÜN SEÇİM OLSA

Fon krizinden sonra yaptığımız yoklamada, AK Parti’nin oylarının yüzde 3 oranında düşmüş olduğunu tespit ettik. Krizin ilk günlerinde bu oranın yüzde 6 civarında olduğunu ölçen araştırma şirketleri de oldu.

Bir diğer önemli değerlendirme, oy verme davranışında kararsızların artmış olmasıdır.

KRİZDEN HABERDAR OLANLAR

Fon krizinden haberdar olanların oranı yaklaşık yüzde 60 civarındadır.

“Bu krizden sonra oy verme davranışınızda bir değişiklik oldu mu?” sorusuna verilen cevaplar da dikkat çekicidir.

Bu cevaplardan en dikkat çekici olanı, Cumhur İttifakı seçmeninin de krizden etkilenmiş olmasıdır. Seçmenin yaklaşık yüzde 20’sinin oy verme davranışının krizden etkilenebileceği görülmüştür.

Milletin kriz sonrasındaki beklentisi, Cumhurbaşkanı’nın etkili adımlar atması ve sistemin bir daha benzer hatalar üretmeyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesidir.

Bu millet Sayın Cumhurbaşkanı’na güveniyor; fakat atacağı adımları da takip ediyor.

Başlıklar :Fon KriziAK Partiİhsan Aktaş
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