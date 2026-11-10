09.05'teki saygı duruşunu kaçıran bir kadın gözyaşlarına boğularak Atatürk’ten özür diledi

Tucker Carlson Müslümanlara yönelik nefret söylemini eleştirdi: 'Günde beş vakit secde eden biri düşmanım olamaz'

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Emily Jashinsky ile gerçekleştirdiği söyleşide İslam, namaz ve Şeriat hukukuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Müslüman olduğu için bir kişiden nefret etmenin kendisine mantıklı gelmediğini belirten Carlson, günde beş vakit secde eden birinin düşmanı olmasının pek olası olmadığını söyledi. Şeriat hukukunu ve kadınların yüzlerini örtmesini sevdiğini ifade eden Carlson, faizin yasaklanmasına da dikkat çekti.