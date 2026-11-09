Ankara’da sonbaharın renkleri Karagöl’ü sardı

Başkentte sonbahar güzelliği: Karagöl renk değiştirdi
Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl ve çevresindeki ormanlık alan, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Doğayla iç içe manzaralar, dron kamerasıyla görüntülendi.
Karagöl’de sonbahar manzarası
Ağaçların sonbahar renklerine büründüğü bölgede ortaya çıkan manzara, görsel şölen oluşturdu. Karagöl ve çevresindeki ormanlık alanın havadan çekilen görüntüleri, başkentteki sonbahar güzelliğini gözler önüne serdi.
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