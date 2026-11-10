Salep satışı yapan Gülistan Çetinkaya,

"Onları gördüğümde şaşırmadım, onları tanıyorum. Aramızda güzel bir muhabbet var, kardeşlerimizle beraber. Sabah namaz kılmaya geliyorlar, onları uzun zamandır beri tanıyorum. Ben 31 yıldan beri burada esnaflık yapıyorum. Tezgahımız 24 saat açık, herkese hizmet veriyoruz. Ben şaşırmadım, çok güzel bir duygu. Gençler sabah namazına geldiler, saleplerini içtiler, gittiler. Allah kabul etsin. Ben sabah saat 05.00’te geliyorum, 08.00’de oğlum geliyor"