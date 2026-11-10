Ahmet Şık'ın eşi askeri casusluktan gözaltına alındı

İran’a yeni saldırıyı engellemeye çalışıyoruz

Azerbaycan dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a yönelik yeni bir saldırı hareketliliği olduğuna dikkat çekti. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Sayın Trump’la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik. Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz.”