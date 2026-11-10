Ahmet Şık'ın eşi askeri casusluktan gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP)İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın eşi Yonca Verdioğlu Şık’ın gözaltına alındığı bildirildi. Polis, Yonca Verdioğlu Şık’ın Beyoğlu’ndaki evine giderek hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.
'Siyasal veya askeri casusluk' suçlaması
Şık, evinden alınarak sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Şık’a yöneltilen suçlamanın
"siyasal veya askeri casusluk"olduğu belirtilirken, ifadesinin savcılık tarafından alınacağı bildirildi.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.