Bağcılar'da silah operasyonu: Bir tutuklama

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbari faaliyetler neticesinde 8 Kasım'da Kirazlı Mahallesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek diye tabir edilen uzun namlulu silah, 17 adet fişek ile 3 adet kartuş ele geçirildi.

3 gözaltı

İş yerine bulunan S.A.,A.B. ve M.T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevke dilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken A.B. ve M.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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