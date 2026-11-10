İran’a yeni saldırıyı engellemeye çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Şuşa kentindeki temaslarının ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinden ABD-İran arasındaki gerilime, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan Kıbrıs meselesine kadar birçok başlıkta önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan özetle şunları söyledi:

BÖLGE UÇURUMUN KENARINDA

(ABD-İran Savaşı ve Trump görüşmesi) "İran’a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını ve bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünün mümkün olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Maalesef yeniden olumsuz yönde bir hareketlenmeden söz edebiliriz. Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Amerikan Başkanı Sayın Trump’la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik. Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz. Daha fazla çatışma, bölgemiz için daha fazla kayıptan başka bir anlama gelmiyor. Savaşın ortaya çıkardığı faturayı yalnızca çatışan taraflar ödemiyor. Türkiye’den Körfez ülkelerine, Irak’tan Suriye’ye, Avrupa’dan Asya’ya kadar çok geniş bir coğrafya ne yazık ki tüm bu gelişmelerden etkileniyor."

ARAMIZDAKİ DAYANIŞMAYA KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ

Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen iş birliğimizi enerji, ulaştırma ve altyapı başta olmak üzere birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Atacağımız yeni adımlarla inşallah dayanışmamızı daha da tahkim edeceğiz. Bütün bu hususları İlham kardeşimle yaptığım görüşmede değerlendirdik. Ziyaretim sırasında İlham kardeşimin liderliğinde Karabağ’da yürütülen kalkınma hamlelerine bizzat şahit oldum. Türkiye olarak azatlığında olduğu gibi Karabağ’ın inkişafı için de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Türkiye ve Azerbaycan olarak bizler sevinçte de kederde de tek yürek, tek bilek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe Allah’ın izniyle kimse gölge düşüremez.

OMUZ OMUZA YÜRÜMEYE DEVAM

Karabağ’daki anmada her zaman söylediğimiz gibi 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla ilişkilerine yön veren iki güçlü devletin dayanışması vardı. İlham Aliyev kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasında tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukuku vardır. Bölgemizde ve dünyada Türk’ün güçlü sesini diğer kardeşlerimizle birlikte yükseltecek ve müreffeh geleceği birlikte inşa edeceğiz. Bizim aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin birbirine olan muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor. Türkiye ve Azerbaycan inşallah bundan sonra da bölgesinin huzuru, istikrarı ve refahı için omuz omuza yürümeye devam edecektir.

UYANIK DAVRANMALIYIZ

Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Türkiye, Azerbaycan ve diğer Türk devletleri birlikte hareket ettiğinde hangi adımları atabildiğini görmek için tarihe bakmak yeterlidir. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu harç, bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsurdur. Bu kardeşlik, ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biridir. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Özellikle bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız. Dezenformasyona itibar etmemeli ve her meselede doğrudan, samimi ve açık iletişim kanallarını işletmeliyiz. Ankara’da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde de konuya “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. Ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz” diyerek özellikle vurgu yaptım. Çünkü bize ayrılık değil, birlik yaraşır, beraberlik yaraşır.

İSTANBUL MÜZAKERELERİN MERKEZİ OLMALI

(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz bu savaşın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sayın Trump’ın da gayretlerini takdirle takip ediyor ve destekliyoruz. Türkiye bu savaşın başından itibaren çözümden ve barıştan yana tutumunu her türlü tepkiye rağmen göstermiştir. Savaşan iki devletle ilişkilerimizi ve temaslarımızı sürdürmemiz nedeniyle geçmişte Avrupa’dan gelen tepkileri hatırlayın. Bizi, yaptırımları delmekle itham eden söylemlerden tutun, uyumsuzlukla suçlamaya varıncaya kadar birçok eleştiriyi biz bu arada göğüsledik. Dedik ki: “Biz bu meselede adil bir barışın tarafındayız.” Hakkaniyetli tavrımızın isabeti bugün daha görünür durumda. Bugün de “artık bu kan durmalı” diyoruz. Türkiye, taşın altına elini koyduğunu defalarca kanıtladı. Sayın Putin ile bu konuları defalarca konuştuk ama yine konuşacağız. Sayın Zelenski ile malum geçtiğimiz hafta konuştuk, yine konuşacağız. Sayın Trump ile Avrupalı liderlerle, konunun tüm taraflarıyla temas halindeyiz. Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul’u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Biz umutluyuz. Barış için çok daha ümitvarız."

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SOMUT ADIMLARI KONUŞACAĞIZ

(COP31) "İnanıyorum ki COP31 Türkiye’nin bu konudaki vizyonunun geniş kitlelerce daha iyi anlaşılacağı bir zemin olacaktır. Biz hiçbir konuya “-mış gibi” yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız. İklim sorunu hem bugünün hem tedbir alınmazsa daha ağırlaşmış haliyle yarının sorunudur. Unutmayalım, dünya bizim evimiz ve onu kirletmeye hakkımız yok. Antalya’da insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımları konuşacağız. COP31’de sadece liderleri bir araya getirmiyor, konuşmalar yaparak bildiri yayımlamıyoruz. Bizim hedefimiz bu zirveyi somut sonuçların üretildiği, ülkelerin taahhütlerini uygulamaya dönüştürdüğü bir platform haline getirmek. Çünkü artık kağıt üzerinde kalacak sözlerin değil, harekete geçmenin vaktidir."

GAYRİİNSANİ İZOLASYON SON BULMALI

(KKTC’nin tanınması) "Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modeller zaman ve enerji kaybıdır. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası’nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya davet ediyorum. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyon artık son bulmalıdır."

SAHA BOŞ DEĞİLDİR

(Terörsüz Türkiye süreci) "Her şeyden önce bu konuda kimse tereddüt etmesin. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Milletimiz ve devletimiz, yarım asrına mal olan terör meselesini çözmek için kararını vermiş, yol haritasını belirlemiş ve harekete geçmiştir. Örgütün bütün unsurlarıyla fesih sürecini tamamlaması, elindeki silahları eksiksiz şekilde teslim etmesi ve bu durumun devletimizin ilgili kurumları tarafından somut biçimde tespit ve teyit edilmesi öncelikli konumuz. Saha boş değildir. Her adım, her hamle devletimizin ilgili kurumlarınca ve hükümetimizce yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek. İzleme Komisyonu’nun da inşallah kısa sürede kurulacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey’in başkanlığındaki komisyon da çalışmalarını sürdürüyor. Birileri aslında sürecin buraya kadar sorunsuz geleceğini düşünmüyordu. Kesin bir tarih vermekten ziyade sürecin sağlıklı şekilde tamamlanmasına odaklanmış durumdayız. Latincede 'Yavaşça acele et' anlamına gelen 'Festina lente' diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz. Temennimiz, çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak inşallah MGK kararı aşamasına ulaşılmasıdır."

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