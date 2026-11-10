Apple’ın patronu Külliye’de: Tim Cook’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Apple Yönetim Kurulu Üyesi Tim Cook’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabule ilişkin paylaşımında, “Bugün Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, küresel düzeyde dijital teknolojinin geleceğini ve Apple'ın Türkiye'deki dijital uygulama ekonomisine yönelik desteğini konuştuk. Görüşmemizin Türkiye ve Apple şirketi için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan, dün ayrıca Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefonda yaptığı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.
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