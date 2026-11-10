Apple’ın patronu Külliye’de: Tim Cook’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net KKTC mesajı: Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, adada defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her defasında akamete uğramış modellerin zaman kaybı olduğunu ve artık iki ayrı devlet gerçeğinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.