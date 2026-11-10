Besler’in konsolide cirosu 2026’nın ilk 9 ayında 31 milyar TL’yi aştı

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, şirketin performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, Besler'in sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve iş modelinin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu dönemde finansal ve operasyonel performansımızda kaydettiğimiz ilerleme, güçlü markalarımızın lider konumunun, inovasyon odağımızın ve üretim verimliliğimizin birlikte oluşturduğu kalıcı değeri yansıtıyor. Köklü kategori deneyimimiz, dünya standartlarındaki üretim altyapımız, tüketicilerimizle kurduğumuz derin bağ ve Ar-Ge yetkinliğimiz; Besler'i yalnızca bugünün değil, gıda sektörünün geleceğinin de güçlü oyuncularından biri olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda; inovasyona, operasyonel mükemmelliğe, verimlilik odaklı yatırımlara ve katma değerli ürünler geliştirmeye öncelik vereceğiz. Güçlü markalarımız ve yetkin ekiplerimizle, istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”