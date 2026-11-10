Besler’in konsolide cirosu 2026’nın ilk 9 ayında 31 milyar TL’yi aştı

10/11/2026, Salı11:15
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
43

Bildirimler

Otomobil devine büyük soruşturma: Güvenlik riski ortaya çıktı10 Kasım 2026 11:00 SalıSON DAKİKA
Neden düşüyor? 📌Yatırımcının gözü o veride10 Kasım 2026 10:45 SalıSON DAKİKA
Bir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı10 Kasım 2026 10:30 SalıSON DAKİKA
Veliler ve öğrenciler dikkat: Uygulama 7 ilçeyi kapsıyor10 Kasım 2026 10:00 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtkabir'de10 Kasım 2026 09:03 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Bir yanda kar yağışı diğer yanda şiddetli lodos yurdu sarıyor ⚠️ Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarıNedim Şener TVNET'te anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akın Gürlek, fon vurguncularının hesabını nasıl bozdu?Bakan Kurum'dan 'İsrail' açıklaması: COP31'e davet edilmediler, tutumumuz değişmeyecekTrump, Beyaz Saray'daydı: Giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı iki kişi gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Tchiani ile telefonda görüştü: İşte ele alınan konu başlıkları

Besler’in konsolide cirosu 2026’nın ilk 9 ayında 31 milyar TL’yi aştı

11:02, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 11:02, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mert Altınkılınç

Dondurulmuş gıda, donuk fırıncılık, konserve ve yağ kategorilerindeki güçlü markalarıyla faaliyet gösteren Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde büyüme ve kârlılık performansını ileri taşıdı. Artan satış hacmi, gelişen ürün portföyü ve katma değerli ürünlerin katkısıyla 2026 ilk 9 ayında Besler’in konsolide cirosu 31,1 milyar TL’ye ulaşırken; aynı dönemde brüt kârı yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar TL, konsolide dönem net kârı ise 816 milyon TL oldu.

Dondurulmuş gıda ve konservede SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Yayla, Sabah, Ona ve Ustam, sürülebilir peynirde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Besler’in 2026 yılı dokuz aylık döneminde konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artarak 31,1 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin aynı dönemde brüt kârı yüzde 9,1 artışla 7,4 milyar TL, FAVÖK’ü yüzde 10 artışla 3,7 milyar TL ve FAVÖK marjı 0,3 puan artışla yüzde 11,8 oldu. Besler’in konsolide dönem net kârı 816 milyon TL olarak gerçekleşirken, ihracat geliri dokuz aylık dönemde 2,3 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde operasyonel disiplinini koruyan Besler, stratejik önceliklerine odaklanarak büyüme ve kârlılık performansını sürdürdü. Verimlilik odaklı uygulamalar, maliyet yönetimi ve operasyonel mükemmellik çalışmaları sonuçlara olumlu yansırken, şirketin dayanıklı iş modeli sürdürülebilir büyümesine katkı sağladı. Besler’in dokuz aydaki performansı, şirketin yıl sonu hedefleriyle uyumlu ilerlediğini gösterdi.


İnovasyon ve güçlü markalar büyümeyi destekledi


Yılda yaklaşık 66 milyon tabakta 21,3 milyon haneye ulaşan* Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde de tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünleriyle kategorilerdeki güçlü konumunu pekiştirdi. Gıda sektöründe katma değerli ürünlerle portföyünü geliştiren şirket, markalarının iletişim faaliyetleriyle tüketicilerle kurduğu bağı güçlendirirken inovasyon odaklı büyümesini sürdürdü. Yüzde 32 pazar payıyla dondurulmuş gıdanın lideri SuperFresh’in, değişen tüketici beklentilerinden ilham alan tatlı kategorisindeki yenilikçi ürünü Frulove, uluslararası gıda fuarı SIAL’de ilk 100 ürün arasına seçildi. İletişim çalışmalarıyla üçüncü çeyrekte satış ivmesini artıran Frulove, markanın yenilikçi ürün portföyüne katkı sağladı. SuperFresh’in premium restoran deneyimi sunan artizan pizzası da NielsenIQ’nun (NIQ) en iyi çıkış yapan ürünlerin değerlendirildiği ‘Wavemaker’ listesinde yer aldı.


Yağ kategorisinde iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketimde büyüme


Besler, yağ kategorisinde iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketim kanallarının tamamında büyümesini sürdürdü. Bizim Yağ ve Terem markaları, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam satış hacmini artırarak sektörün üzerinde bir büyüme performansı gösterdi ve yüzde 69,5 pazar payıyla kategori liderliğini pekiştirdi. Ev dışı tüketim kanalında da satış hacmini güçlendiren şirketin, Türkiye’nin toplam margarin ihracatından aldığı pay yüzde 34’ten yüzde 45’e yükseldi. Bu sonuçlar, Besler’in çoklu satış kanallarındaki büyüme stratejisini güçlendirdi.

Mert Altınkılınç

Mert Altınkılınç: İnovasyon ve güçlü markalarımızla sürdürülebilir değer yaratıyoruz


Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, şirketin performansına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
“2026 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlar, Besler'in sürdürülebilir büyüme yolculuğundaki kararlılığını ve iş modelinin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Bu dönemde finansal ve operasyonel performansımızda kaydettiğimiz ilerleme, güçlü markalarımızın lider konumunun, inovasyon odağımızın ve üretim verimliliğimizin birlikte oluşturduğu kalıcı değeri yansıtıyor. Köklü kategori deneyimimiz, dünya standartlarındaki üretim altyapımız, tüketicilerimizle kurduğumuz derin bağ ve Ar-Ge yetkinliğimiz; Besler'i yalnızca bugünün değil, gıda sektörünün geleceğinin de güçlü oyuncularından biri olarak konumlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir gıdanın geleceğini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda; inovasyona, operasyonel mükemmelliğe, verimlilik odaklı yatırımlara ve katma değerli ürünler geliştirmeye öncelik vereceğiz. Güçlü markalarımız ve yetkin ekiplerimizle, istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Hayat
Bir bisküvi imalathanesinden dünyaya açılan marka: Murat Ülker büyüme yolculuğunu anlattı
Ekonomi
Penta Teknoloji 2026’nın ilk 9 ayında güçlü performansını sürdürdü


Başlıklar :beslerkonsolide ciro2026 finansal sonuçlarısuperfresh
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Besler’in konsolide cirosu 2026’nın ilk 9 ayında 31 milyar TL’yi aştı
Mert Altınkılınç
Mert Altınkılınç
1/2
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet