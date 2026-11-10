Besler’in konsolide cirosu 2026’nın ilk 9 ayında 31 milyar TL’yi aştı

Dondurulmuş gıda ve konservede SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Yayla, Sabah, Ona ve Ustam, sürülebilir peynirde Ülker Sürmix markalarını bünyesinde barındıran Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yılın üçüncü çeyreğinde operasyonel disiplinini koruyan Besler, stratejik önceliklerine odaklanarak büyüme ve kârlılık performansını sürdürdü. Verimlilik odaklı uygulamalar, maliyet yönetimi ve operasyonel mükemmellik çalışmaları sonuçlara olumlu yansırken, şirketin dayanıklı iş modeli sürdürülebilir büyümesine katkı sağladı. Besler’in dokuz aydaki performansı, şirketin yıl sonu hedefleriyle uyumlu ilerlediğini gösterdi.
İnovasyon ve güçlü markalar büyümeyi destekledi
Yılda yaklaşık 66 milyon tabakta 21,3 milyon haneye ulaşan* Besler, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde de tüketici ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürünleriyle kategorilerdeki güçlü konumunu pekiştirdi. Gıda sektöründe katma değerli ürünlerle portföyünü geliştiren şirket, markalarının iletişim faaliyetleriyle tüketicilerle kurduğu bağı güçlendirirken inovasyon odaklı büyümesini sürdürdü. Yüzde 32 pazar payıyla dondurulmuş gıdanın lideri SuperFresh’in, değişen tüketici beklentilerinden ilham alan tatlı kategorisindeki yenilikçi ürünü Frulove, uluslararası gıda fuarı SIAL’de ilk 100 ürün arasına seçildi. İletişim çalışmalarıyla üçüncü çeyrekte satış ivmesini artıran Frulove, markanın yenilikçi ürün portföyüne katkı sağladı. SuperFresh’in premium restoran deneyimi sunan artizan pizzası da NielsenIQ’nun (NIQ) en iyi çıkış yapan ürünlerin değerlendirildiği ‘Wavemaker’ listesinde yer aldı.
Yağ kategorisinde iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketimde büyüme
Besler, yağ kategorisinde iç pazar, ihracat ve ev dışı tüketim kanallarının tamamında büyümesini sürdürdü. Bizim Yağ ve Terem markaları, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam satış hacmini artırarak sektörün üzerinde bir büyüme performansı gösterdi ve yüzde 69,5 pazar payıyla kategori liderliğini pekiştirdi. Ev dışı tüketim kanalında da satış hacmini güçlendiren şirketin, Türkiye’nin toplam margarin ihracatından aldığı pay yüzde 34’ten yüzde 45’e yükseldi. Bu sonuçlar, Besler’in çoklu satış kanallarındaki büyüme stratejisini güçlendirdi.
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