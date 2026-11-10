Vergi yüzsüzleri tek tek ifşa edilecek: Geri sayım başladı

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 597), 10 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle birlikte vergi yüzsüzleri listesine dahil edilecek mükelleflerin borç tutarları, kapsama giren tarihler ve ilan takvimi netleşti.

HER VERGİ DAİRESİ İÇİN 5 MİLYON TL ALT SINIRI

Düzenlemeye göre, tek bir vergi dairesine 5 milyon TL ve üzerinde vadesi geçmiş borcu veya kesinleşmiş vergi/cezası bulunan mükellefler ilan edilecek. Açıklanacak listelerde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 20 Kasım 2026 itibarıyla ödenmemiş borçlar ile 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kesinleşen vergi tarhiyatları dikkate alınacak.

İLAN TAKVİMİ NETLEŞTİ: İLK OLARAK PANOYA ASILACAK

Vergi borçluları ve kesinleşmiş cezası bulunan mükelleflere ilişkin açıklamalar iki kademeli olarak kamuoyuna duyurulacak:1 - 15 Aralık 2026: Türkiye genelindeki vergi dairelerinin ilan panolarında asılı tutulacak. 16 - 30 Aralık 2026: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde kamuoyunun erişimine açılacak.

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VERGİ DİSİPLİNİ VE ŞEFFAFLIK ADIMI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak adlandırılan borçluları ilan etme uygulaması, vergi adaletini sağlamayı ve kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmayı hedefliyor. Belirlenen 5 milyon TL'lik eşik değer üzerindeki tüm tüzel ve gerçek kişilerin vergi daireleri bazındaki kayıtları incelenerek listeler son halini alacak.

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