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e-Devlet Giriş emekli maaşı, vergi borcu sorgulama, SGK primi, sürücü belgesi işlemleri ekranı

08:41, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 08:41, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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E-Devlet girişi

e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına sunduğu bir internet portalıdır. e-Devlet'te, vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarına ait birçok hizmete online olarak erişebilirler. e-Devlet girişi ile TOKİ kura sonuçları, adli sicil kaydı, emekli maaşı, vergi borcu sorgulama, SGK primi, araç tescil ile pasaport sorgulama işlemlerini ve kamu kurumlarının faaliyetlerine yönelik hizmetlerden online olarak yararlanınır. İşte e Devlet giriş ekranı.

e-Devlet;
 T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapıldığında, vatandaşlara kamu dairelerindeki birçok hizmeti bir tıkla günün her saatinde ulaşılabilmekte. e-Devlet giriş yaparak nakil, TOKİ başvuru,
MHRS
, ikametgah, askerlik, SGK hizmet dökümü gibi önemli hizmetlere ulaşmanız mümkün.

e-Devlet Giriş Kapısı kimlik doğrulama sistemi

e-Devlet
, vatandaşların zaman ve para tasarrufu sağlamaktadır. e-Devlet girişi ile, vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeden, online olarak birçok işlemi gerçekleştirebilirler. e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına daha iyi bir hizmet sunmak için geliştirilmiş bir sistemdir.

e-Devlet'te neler yapılır?

e-Devlet'te sunulan hizmetler arasında,

  1. Kimlik bilgileri sorgulama
  2. Adli sicil kaydı sorgulama
  3. Vergi borcu sorgulama
  4. SGK prim sorgulama
  5. Araç tescil sorgulama
  6. Pasaport sorgulama
  7. Ehliyet sorgulama
  8. Sigorta sorgulama
  9. Kayıtlı adres sorgulama
  10. E-İmza başvurusu
  11. E-Devlet şifresi alma

gibi hizmetler yer almaktadır. e-Devlet'e giriş yapmak için, T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanabilirsiniz. e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız, PTT şubelerinden veya e-Devlet'in web sitesinden yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

e-Devlet Kapısı Nedir?

Farklı kurumlar tarafından, farklı kanallar aracılığıyla verilen e-Devlet Hizmetlerinin, tek noktadan güvenli ve kesintisiz bir şekilde sunulduğu elektronik platformdur.

e-Devlet Kapısı Nasıl Kullanılır?

Bir web tarayıcı veya mobil uygulama üzerinden kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı ve TC Kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarıyla kullanılmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması (şifre, e-imza, mobil imza vb.) ile pek çok entegre elektronik hizmetleri aynı adresten (www.turkiye.gov.tr) alabilirsiniz.

Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

e Devlet girişi nasıl yapılır?

İlk olarak, e-Devlet Kapısı giriş sayfasında yer alan e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı giriş yöntemlerinden birini kullanarak giriş işleminizi tamamlayabilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞ EKRANI

E Devlet T.C. kimlik numarası ile giriş

e-Devlet'e giriş yapmak için, T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi kullanabilirsiniz. e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız, PTT şubelerinden veya e-Devlet'in web sitesinden yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra, kamu kurum ve kuruluşlarına ait birçok hizmete online olarak erişebilirsiniz.

E-Devlet şifresi alma

Elektronik imza, mobil imza, internet bankacılığı veya yeni TC kimlik kartı ile de e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, giriş yaptıktan sonra kullanıcı menüsündeki “Şifremi Değiştir” sayfasından ücretsiz olarak şifre belirleyebilirsiniz. Sonraki girişlerinizde bu şifreyi kullanabilirsiniz.

E-Devlet şifresini almak için, aşağıdaki adımları takip edin:

  1. PTT şubesine gidin.
  2. Kimlik belgenizi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) gösterin.
  3. E-Devlet şifresi almak istediğinizi belirtin.
  4. PTT görevlisi, T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile birlikte size bir şifre verecektir.
  5. E-Devlet şifrenizi, e-Devlet web sitesine giriş yapmak için kullanabilirsiniz.

E-Devlet şifrenizi unutursanız, PTT şubelerinden veya e-Devlet web sitesinden yeni şifre alabilirsiniz.

E-Devlet şifrenizi, başkalarıyla paylaşmayın. E-Devlet şifrenizi başkalarıyla paylaşmak, kişisel bilgilerinizin riske girmesine neden olabilir.

e-Devlet Şifresi Nasıl Yenilenir?

e-Devlet şifre yenileme için videoda anlatılan adımları takip edebilirsiniz.

e-Devlet Şifresi Nasıl Yenilenir?

Hesap Güvenliğinizi Artırın

İki Aşamalı Giriş özelliğini açarak hesabınızı daha güvenli hale getirin.

İki Aşamalı Giriş

DASK Ödeme Sorgulama ve Şifre Hizmeti

DASK hasar dosyanıza ait hasar ödeme durumunu kontrol edebilir, ödeme şifrenizi görüntüleyebilirsiniz.

Ödeme Sorgulama ve Şifre Hizmeti

4/a ve 4/b Emeklilik Başvuruları

4/a-(SSK) ve 4/b-(BAĞKUR) emeklilik başvurularınızı aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi

E Devlet Kimlik Doğrulama Nedir?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanmasıdır. e-Devlet Kapısında, kimlik doğrulama için aşağıda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

  • T.C Kimlik numarası ve e-Devlet Şifresi,
  • e-İmza,
  • Mobil imza,
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Anlaşmalı Bankaların İnternet Şubesi Şifresi

e-Devlet Kapısından Ne Tür Hizmetler Verilmektedir?

e-Devlet Kapısından sunulan hizmet türleri;

  • Sorgulama Hizmetleri
  • Başvuru Hizmetleri
  • Bütünleşik Hizmetler (Birden fazla kurumun hizmetleri birleştirilerek oluşturulan hizmetler)
  • Belge Üretme Hizmetleri
  • Ödeme Hizmetleri
  • Bilgilendirme Hizmetleri
  • Ödeme Hizmetleri
  • Abonelik Hizmetleri

Ayrıca, kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanabilmektedir.

4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) - e-Devlet

4A Hizmet Dökümü'nü e-Devlet Kapısı dışında, SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden de alabilirsiniz. Bunun için SGK'ya şahsen başvurmanız ve gerekli belgeleri ibraz etmeniz gerekmektedir.

4A Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan kişilerin işverenleri tarafından düzenlenen bir belgedir. Bu belgede, kişinin çalışma süresi, sigorta giriş tarihi, sigorta primi gün sayısı ve işyerinin adı gibi bilgiler yer alır. 4A Hizmet Dökümü, iş başvuruları, emeklilik işlemleri ve diğer sigorta işlemleri için gereklidir.

4A Hizmet Dökümü'nü e-Devlet Kapısı üzerinden alabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet Kapısı girişi yapın.

Arama kutusuna "
4A Hizmet Dökümü
" yazın.
Arama sonucunda çıkan "
Sosyal Güvenlik Kurumu
" hizmetini seçin.
"
4A Hizmet Dökümü
" sekmesine tıklayın.
"
Sorgula
" butonuna tıklayın.

Sorgulama sonucunda, 4A Hizmet Dökümü'nüz görüntülenecektir. Bu belgeyi yazdırabilir veya PDF olarak indirebilirsiniz.

4A Hizmet Dökümü (Son 6 ay) - e-Devlet

e-Devlet Kapısından Engelli Kullanıcılar Yararlanabiliyor mu?

e-Devlet Kapısı, engellilerin de kolayca kullanabilmesini sağlayacak tasarım özelliklerine sahiptir. Ayrıca, hizmet geliştirme süreçlerinde TSE tarafından belirlenmiş standartlara uygun bir şekilde, engellilerin hizmetlere kolaylıkla erişimi göz önünde bulundurulmaktadır. Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

e-Devlet Kapısında Sunulan Hizmetleri Kullanmak İçin Ücret Ödeyecek miyim?

Hizmeti sunan kurumlar tarafından herhangi bir vergi, resim ve harç ödenmesi öngörülmemişse, e-Devlet Kapısı üzerinden kullanılacak e-hizmetler için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmemektedir.

E-Devlet soy ağacı

Soyağacı sorgulama hizmetinden yararlanarak, atalarınızın doğum yeri, doğum tarihi, ölüm yeri, ölüm tarihi gibi bilgileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca, atalarınızın mesleği, eğitim durumu, aile bilgileri gibi bilgileri de öğrenebilirsiniz.

E-Devlet üzerinden soyağacı sorgulama
hizmeti sunulmaktadır. Bu hizmet ile, soyağacınızın geçmişine ulaşabilir ve atalarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz. Soyağacı sorgulama hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes tarafından kullanılabilir.

Soyağacı sorgulama hizmetinden yararlanmak için, aşağıdaki adımları takip edin:

  1. E-Devlet web sitesine giriş yapın.
  2. T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.
  3. "Giriş Yap" butonuna tıklayın.
  4. "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü" hizmetini seçin.
  5. "Soyağacı Sorgulama" hizmetini seçin.
  6. Soyağacı sorgulama hizmetinde, sizden istenilen bilgileri girin.
  7. "Sorgula" butonuna tıklayın.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama e-Devlet

Sosyal yardım bilgileri sorgulama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bir hizmettir. Bu hizmet ile vatandaşlar, kendilerine ve ailelerine yapılan sosyal yardımları sorgulayabilirler.

Sosyal yardım bilgileri sorgulama işlemini yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

Arama kutusuna "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" yazın.

Arama sonucunda çıkan "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" hizmetini seçin.

"Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Sorgulamak istediğiniz yardım türüne göre gerekli bilgileri girin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

Sorgulama sonucunda, size yapılan sosyal yardımlar görüntülenecektir. Bu bilgiler şunlardır:

  • Yardım türü
  • Yardım tutarı
  • Yardım tarihi
  • Yardım yapan kurum

Sosyal yardım bilgileri sorgulama işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama - e-Devlet

e-Devlet öğrenci yardımı nasıl alınır?

E-Devlet Öğrenci Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Devlet giriş yapınız.

Arama kısmına Eğitim Öğretim Yardım Talebi yazın.

Açılan sayfada kimlik bilgilerini göreceksiniz.

Talep türünü seçiniz.

Talep türünü seçtikten sonra Başvur linkine tıklayınız.

e-Devlet öğrenci yardımı talebi

Tapu Bilgileri Sorgulama - e-Devlet

Tapu bilgileri sorgulama işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz.

Tapu bilgileri sorgulama işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin:

  1. e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
  2. Arama kutusuna "tapu bilgileri sorgulama" yazın.
  3. Arama sonucunda çıkan "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü" hizmetini seçin.
  4. "Sorgulama" sekmesine tıklayın.
  5. Sorgulamak istediğiniz taşınmazın tapu bilgilerini girin.
  6. "Sorgula" butonuna tıklayın.

Sorgulama sonucunda taşınmazın tapu bilgileri görüntülenecektir. Bu bilgiler şunlardır:

  1. Taşınmazın tapu numarası
  2. Taşınmazın cinsi
  3. Taşınmazın niteliği
  4. Taşınmazın yüzölçümü
  5. Taşınmazın adresi
  6. Taşınmazın kayıtlı değeri
  7. Taşınmazın malik bilgileri
Tapu Bilgileri Sorgulama - e-Devle

Devlet Kapısı - Çalışma Hayatım

e-Çalışma Hayatım hizmetinden yararlanmak için e-Devlet Kapısı'na giriş yapmanız ve "Çalışma Hayatım" hizmetini seçmeniz gerekmektedir.-

Çalışma Hayatım, e-Devlet Kapısı'nda yer alan bir hizmettir. Bu hizmet ile vatandaşlar, sigortalılık, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemleri bütünleşik bir yapıda görüntüleyebilir ve gerçekleştirebilirler.

Çalışma Hayatım hizmetinde sunulan bazı işlemler şunlardır:

  1. Sigortalılık durumu sorgulama
  2. Emekliliğe kalan süre hesaplama
  3. Mesleki yeterlilik belgesi sorgulama
  4. İşsizlik maaşı başvurusu
  5. İşsizlik maaşı sorgulama
  6. İŞKUR kursları sorgulama
  7. İŞKUR meslek danışmanlığı
Devlet Kapısı - Çalışma Hayatım

Sisteme Giriş (Kullanıcı Girişi - e-Devlet

e-Devlet Kapısı, hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bu kapıyı kullanarak, zamanınızı ve paranızı tasarruf edebilirsiniz.

e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet Kapısı'nın web sitesine gidin.

TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Giriş Yap" butonuna tıklayın.

Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, PTT şubelerinden veya e-Devlet şifresi alma sayfasından şifrenizi alabilirsiniz. e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra, birçok kamu kurumuna ait hizmetlere tek noktadan erişebilirsiniz. Bu hizmetler arasında şunlar yer almaktadır:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı işlemleri

  1. Vergi işlemleri
  2. Nüfus işlemleri
  3. Araç tescil işlemleri
  4. Pasaport işlemleri
  5. Ehliyet işlemleri
  6. Sosyal yardımlar
  7. Eğitim ve öğretim işlemleri
  8. Sağlık hizmetleri
  9. Kültür ve sanat etkinlikleri
  10. Spor müsabakaları
  11. İş ve kariyer fırsatları
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