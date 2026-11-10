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PTT personel alımı var mı? 2026 postane memur alımı olacak mı, şartları neler olacak?

08:42, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 08:42, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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PTT personel alımı iş ilanı vatandaşlar tarafından merak konusu. Postane alımı için başvuruda bulunmak isteyenler PTT iş başvurusu tarihi ve şartları açıklandı mı, memur ve işçi alımı olacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Gişe görevlisi, postacı (dağıtıcı), teknik personel ve uzman yardımcısı kadroları için adayların hazırlıkları sürerken gözler PTT’nin resmi kanallarından gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, PTT bu yıl alım yapacak mı, şartları neler olacak?

PTT personel alımı ilanı uzun süredir gündemde. PTT’ye iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin “PTT iş başvurusu tarihi ve şartları açıklandı mı? Memur ya da işçi alımı olacak mı?” gibi sorulara yanıt aradığı görülüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı bekleyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT iş ilanı ve başvuru süreciyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil; dolayısıyla başvuru tarihi kesinleşmiş durumda değil. İlerleyen günlerde kurumdan resmi duyurular gelmesi bekleniyor. Postane eleman alımları için genellikle iki farklı yöntem kullanılır: KPSS puanı ile alım ve KPSS şartsız (sınavsız) alım. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, bazı pozisyonlar için adayların belirli bir KPSS puanına sahip olması şartı aranırken, gişe görevlisi, dağıtıcı gibi pozisyonlar için zaman zaman KPSS şartsız alımlar da yapılabilmektedir. Peki PTT personel alımı 2026 olacak mı? PTT alımları ne zaman?


PTT personel alımı yapacak mı?

PTT personel alımı iş ilanı için başvuruda bulunacaklar postane alımlarının olup olmayacağını merak ediyor. PTT personel alımı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.


PTT personel alımı ne zaman?

2025 PTT personel alımı iş ilanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak PTT, her yıl farklı kadrolarda personel alımı yapmaktadır. PTT personel alımı iş ilanları genellikle kurumun resmi web sitesinde ve Resmi Gazete gibi platformlarda yayımlanmaktadır.

İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruların PTT Kariyer Kapısı veya kurumun resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınması bekleniyor.

PTT alımları başvuru koşulları arasında yaş sınırı, eğitim durumu ve KPSS puanı gibi kriterler yer alabilir. PTT, genellikle yıl içerisinde ihtiyaçlarına göre personel alımı yapar ve bu alımlar İŞKUR gibi resmi platformlarda duyurulur. PTT personel alımı tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için PTT’nin resmi web sitesini ve kamu duyuru sitelerini düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.


PTT alımları iş başvurusu nasıl nereye yapılır

PTT alımları için iş başvuruları genellikle PTT'nin resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. PTT personel alımı duyuruları yayımlandığında, başvurularla ilgili detaylar duyuruda yer alır. Adaylar, PTT'nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak online başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında adayların belirli şartları (yaş sınırı, KPSS puanı, eğitim durumu vb.) karşılaması gerekebilir.



PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.


ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Başlıklar :PTT iş ilanıPTT personel alımıpostane iş ilanları2025 personel alımıPTT kariyer
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PTT personel alımı var mı? 2026 postane memur alımı olacak mı, şartları neler olacak?

PTT personel alımı ilanı uzun süredir gündemde. PTT’ye iş başvurusunda bulunmak isteyenlerin “PTT iş başvurusu tarihi ve şartları açıklandı mı? Memur ya da işçi alımı olacak mı?” gibi sorulara yanıt aradığı görülüyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı bekleyen adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT iş ilanı ve başvuru süreciyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil; dolayısıyla başvuru tarihi kesinleşmiş durumda değil. İlerleyen günlerde kurumdan resmi duyurular gelmesi bekleniyor. Postane eleman alımları için genellikle iki farklı yöntem kullanılır: KPSS puanı ile alım ve KPSS şartsız (sınavsız) alım. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, bazı pozisyonlar için adayların belirli bir KPSS puanına sahip olması şartı aranırken, gişe görevlisi, dağıtıcı gibi pozisyonlar için zaman zaman KPSS şartsız alımlar da yapılabilmektedir. Peki PTT personel alımı 2026 olacak mı? PTT alımları ne zaman?


PTT personel alımı yapacak mı?

PTT personel alımı iş ilanı için başvuruda bulunacaklar postane alımlarının olup olmayacağını merak ediyor. PTT personel alımı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır.


PTT personel alımı ne zaman?

2025 PTT personel alımı iş ilanı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak PTT, her yıl farklı kadrolarda personel alımı yapmaktadır. PTT personel alımı iş ilanları genellikle kurumun resmi web sitesinde ve Resmi Gazete gibi platformlarda yayımlanmaktadır.

İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruların PTT Kariyer Kapısı veya kurumun resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınması bekleniyor.

PTT alımları başvuru koşulları arasında yaş sınırı, eğitim durumu ve KPSS puanı gibi kriterler yer alabilir. PTT, genellikle yıl içerisinde ihtiyaçlarına göre personel alımı yapar ve bu alımlar İŞKUR gibi resmi platformlarda duyurulur. PTT personel alımı tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için PTT’nin resmi web sitesini ve kamu duyuru sitelerini düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.


PTT alımları iş başvurusu nasıl nereye yapılır

PTT alımları için iş başvuruları genellikle PTT'nin resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. PTT personel alımı duyuruları yayımlandığında, başvurularla ilgili detaylar duyuruda yer alır. Adaylar, PTT'nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak online başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında adayların belirli şartları (yaş sınırı, KPSS puanı, eğitim durumu vb.) karşılaması gerekebilir.



PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.


ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

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