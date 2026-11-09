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KURBAN BAYRAMI 2027: Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, arife günü hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi

23:54, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:04, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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2027 Kurban Bayramı, dini bayram ile milli bayramın aynı güne denk geldiği bir takvimle karşılanacak. Seyahat, aile ziyareti veya dinlenme planı yapanlar için arife gününün hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olduğu, bayramın hangi gün başlayacağı ve resmi tatilin ne kadar süreceği belirleyici olacak. Bayram sonrasında izin alınarak tatilin uzatılması mümkün olsa da ilave idari izin konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İşte Kurban Bayramı takvimi, arife günü ve tatil süresine ilişkin plan yapmadan önce bilinmesi gereken ayrıntılar…

2027 Kurban Bayramı, 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Arife öğleden sonrayla birlikte resmi tatil 4,5 gün sürerken bayramın son günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı tarihe denk gelecek.


2027 Kurban Bayramı, Türkiye’de 16-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Arife günü ise 15 Mayıs Cumartesi olacak. Tatil planlarında belirleyici olan resmi tatil süresi, arife günü öğleden sonra başlayarak toplam 4,5 günü kapsayacak.

2027 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Mayıs ayında kutlanacak Kurban Bayramı’nın arife ve bayram günleri şöyle:


- Arife: 15 Mayıs 2027 Cumartesi

- Birinci gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

- İkinci gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

- Üçüncü gün: 18 Mayıs 2027 Salı

- Dördüncü gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba


Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı’nın dört gününe arife gününün öğleden sonrası da eklendiğinde resmi tatil süresi 4,5 gün olacak. Arifenin cumartesiye denk gelmesi nedeniyle hafta sonu izinli olanlar için 15-19 Mayıs tarihleri arasında beş günlük bir tatil dönemi oluşabilecek.


Bayramın dördüncü günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı güne denk gelecek.


20 ve 21 Mayıs tatil olacak mı?

20 ve 21 Mayıs tarihlerinde izin alınması halinde bayram tatili uzatılabilecek. Ancak bu günler için ilave idari izin kararı henüz belli değil.


Bu nedenle tatil planlarında, kesinleşmiş resmi tatil süresi ile izin alınarak uzatılabilecek süreyi ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Kurbanın Mahiyeti

Kurban dinî bir terim olarak, Yüce Allah'a yakınlık sağlamak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı belirlenen zaman diliminde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban, İslam dinindeki başlıca ibadetlerden biri olup İslam ümmetinin şiarlarındandır. Kurbanın, bayram günlerinde kesilen "udhiyye kurbanı" ve hac ya da umre yapanların Harem bölgesinde kestikleri "hedy kurbanı" gibi çeşitleri bulunmaktadır.


Peygamberimiz (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl udhiyye kurbanı kesmiş (Tirmizi, "Edâhi", 11) ve Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her bir parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade ederek bu ibadeti tavsiye etmiştir (Tirmizi, "Edâhi", 1; İbn Mace, "Edâhi", 2-3).


Kurban ibadetinin özü Hakk'a yakın olmaktır. Gücü yeten müminler, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanlarını keserek hem Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadırlar. Kurban kesmenin temel amacı, et ihtiyacını gidermek değil, rıza-i ilahiye ulaşmaktır. Bir âyet-i kerîme'de "Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır" (Hac, 22/37.) buyurulması da bu hususu vurgulamaktadır.

Başlıklar :2027 kurban bayramıdiyanetbayram tatili
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KURBAN BAYRAMI 2027: Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, arife günü hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi

2027 Kurban Bayramı, 16 Mayıs Pazar günü başlayıp 19 Mayıs Çarşamba günü sona erecek. Arife öğleden sonrayla birlikte resmi tatil 4,5 gün sürerken bayramın son günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı tarihe denk gelecek.


2027 Kurban Bayramı, Türkiye’de 16-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Arife günü ise 15 Mayıs Cumartesi olacak. Tatil planlarında belirleyici olan resmi tatil süresi, arife günü öğleden sonra başlayarak toplam 4,5 günü kapsayacak.

2027 Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Mayıs ayında kutlanacak Kurban Bayramı’nın arife ve bayram günleri şöyle:


- Arife: 15 Mayıs 2027 Cumartesi

- Birinci gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

- İkinci gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

- Üçüncü gün: 18 Mayıs 2027 Salı

- Dördüncü gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba


Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Kurban Bayramı’nın dört gününe arife gününün öğleden sonrası da eklendiğinde resmi tatil süresi 4,5 gün olacak. Arifenin cumartesiye denk gelmesi nedeniyle hafta sonu izinli olanlar için 15-19 Mayıs tarihleri arasında beş günlük bir tatil dönemi oluşabilecek.


Bayramın dördüncü günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı güne denk gelecek.


20 ve 21 Mayıs tatil olacak mı?

20 ve 21 Mayıs tarihlerinde izin alınması halinde bayram tatili uzatılabilecek. Ancak bu günler için ilave idari izin kararı henüz belli değil.


Bu nedenle tatil planlarında, kesinleşmiş resmi tatil süresi ile izin alınarak uzatılabilecek süreyi ayrı değerlendirmek gerekiyor.

Kurbanın Mahiyeti

Kurban dinî bir terim olarak, Yüce Allah'a yakınlık sağlamak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı belirlenen zaman diliminde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban, İslam dinindeki başlıca ibadetlerden biri olup İslam ümmetinin şiarlarındandır. Kurbanın, bayram günlerinde kesilen "udhiyye kurbanı" ve hac ya da umre yapanların Harem bölgesinde kestikleri "hedy kurbanı" gibi çeşitleri bulunmaktadır.


Peygamberimiz (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl udhiyye kurbanı kesmiş (Tirmizi, "Edâhi", 11) ve Kurban Bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her bir parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade ederek bu ibadeti tavsiye etmiştir (Tirmizi, "Edâhi", 1; İbn Mace, "Edâhi", 2-3).


Kurban ibadetinin özü Hakk'a yakın olmaktır. Gücü yeten müminler, ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanlarını keserek hem Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadırlar. Kurban kesmenin temel amacı, et ihtiyacını gidermek değil, rıza-i ilahiye ulaşmaktır. Bir âyet-i kerîme'de "Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır" (Hac, 22/37.) buyurulması da bu hususu vurgulamaktadır.

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