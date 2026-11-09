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KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuç tarihi

18:53, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:55, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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KPSS sonuçları için bekleyiş sürerken Ortaöğretim ve DHBT adayları iki ayrı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını ve sonuçların nereden sorgulanacağını merak ediyor. İşte 2026 ÖSYM KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuç takvimi.

2026 KPSS sonuçları, Ortaöğretim ve DHBT oturumları için kasım ayında altı gün arayla açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.


2026 KPSS sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları ise 25 Kasım’da açıklanacak. Her iki sınava katılan adaylar da sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecek.


KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları hangi gün açıklanacak?


Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026’da, DHBT oturumu ise 1 Kasım 2026’da gerçekleştirildi. İki sınavın sonuçları farklı günlerde erişime açılacak:


- KPSS Ortaöğretim: 19 Kasım 2026 Perşembe.


- KPSS DHBT: 25 Kasım 2026 Çarşamba.


KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine girerek sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Ortaöğretim sonuçları için 19 Kasım, DHBT sonuçları için 25 Kasım tarihindeki açıklama beklenecek.


ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Başlıklar :kpssösymkpss ortaöğretimkpss dhbtsınav sonuçları
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KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuç tarihi

2026 KPSS sonuçları, Ortaöğretim ve DHBT oturumları için kasım ayında altı gün arayla açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.


2026 KPSS sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım’da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları ise 25 Kasım’da açıklanacak. Her iki sınava katılan adaylar da sonuçlarını internet üzerinden öğrenebilecek.


KPSS Ortaöğretim ve DHBT sonuçları hangi gün açıklanacak?


Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026’da, DHBT oturumu ise 1 Kasım 2026’da gerçekleştirildi. İki sınavın sonuçları farklı günlerde erişime açılacak:


- KPSS Ortaöğretim: 19 Kasım 2026 Perşembe.


- KPSS DHBT: 25 Kasım 2026 Çarşamba.


KPSS sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemine girerek sınav sonuçlarını sorgulayabilecek. Ortaöğretim sonuçları için 19 Kasım, DHBT sonuçları için 25 Kasım tarihindeki açıklama beklenecek.


ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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