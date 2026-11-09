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Emekli maaşı zammı 2027: Emekliye seyyanen zam ne kadar kaç lira verilecek?

16:52, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 16:52, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emekli maaş zammı: 2027 emekli maaşı seyyanen zam ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Emekli zammına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak" dedi. Seyyanen zam ve refah payı alternatifleriyle ilgili çalışmalar yapılırken refah payı üzerinden ek ödeme formülünün öne çıktığı öğrenildi. Peki emekli maaş zammı: 2027 emekli maaşı seyyanen zam ne kadar olacak? İşte detaylar.

Aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin komisyona sunum yaptı. Bakan Şimşek, 2026 yılında olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Büyümenin bu yıl yüzde 3,3 ile OVP hedefimizden 0,5 puan daha düşük gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2027 yılında, dış talepteki toparlanmanın yanı sıra verimlilik ve katma değer odaklı yatırımların da katkısıyla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Yaş ve prim gün sayısı emekli zammını etkileyecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri teknik çalışma olduğunu belirterek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Şimşek, “Bir kere düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.

Bu birinci husus. İkincisi yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur, seyyanen olsa da bu husus gözetilecek” dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, yapılacak iyileştirmenin detaylarına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine Maliye Bakanlığı değil, ilgili birçok diğer tabii ki kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem doğru olmaz bu aşamada.

Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum.

Rakama girmem doğru olmaz. Çünkü tedbir boyutu olabilir ve ona göre de o büyüklüğü değişebilir.”

Emekli zammı nasıl ve ne kadar olacak? Emekli yüzde kaç zam alacak? 

SSK, Bağ-Kur emeklisine ocakta alacağı zamla birlikte iyileştirme yapılması da beklentiler arasında. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; seyyanen zam ve refah payı alternatifleriyle ilgili çalışmalar yapılırken refah payı üzerinden ek ödeme formülünün öne çıktığı öğrenildi. Yüzde 10'luk zam senaryosuna göre 25 bin TL'lik SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının 27 bin 500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 30 bin TL'lik maaşın 33 bin TL'ye, 40 bin TL'lik maaşın da 44 bin TL'ye çıkması beklentiler arasında.


Ortalama en az yüzde 15 ek ödeme tahminine göre muhtemel maaşlar da hesaplandı. Enflasyon artışı yansıtılarak 23 bin 552 TL'den 26 bin TL'ye çıkacak olan en düşük emekli maaşının 29 bin 900-30 bin TL'ye çıkmasının beklendiği hesaplandı. Yüzde 8 senaryosuna göre en düşük memur emeklisinin maaşının 31 bin 528 TL'den 34 bin 50 TL seviyesine çıkması öngörülürken yüzde 15 ek ödemeyle de 39 bin 158 TL'ye çıkabileceği hesaplandı.

Başlıklar :Emekli maaşıemekli zammıemekli maaşı seyyanen zamemekli maaş zammı 2027
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Emekli maaşı zammı 2027: Emekliye seyyanen zam ne kadar kaç lira verilecek?

Aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin komisyona sunum yaptı. Bakan Şimşek, 2026 yılında olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin ılımlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Büyümenin bu yıl yüzde 3,3 ile OVP hedefimizden 0,5 puan daha düşük gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2027 yılında, dış talepteki toparlanmanın yanı sıra verimlilik ve katma değer odaklı yatırımların da katkısıyla büyümenin kademeli olarak hızlanmasını bekliyoruz.” dedi.

Yaş ve prim gün sayısı emekli zammını etkileyecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında emeklilerin alım güçlerinin desteklenmesi amacıyla yürüttükleri teknik çalışma olduğunu belirterek, düzenlemenin tüm emeklileri kapsayacağını söyledi. Çalışmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Şimşek, “Bir kere düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır.

Bu birinci husus. İkincisi yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu daha adaletli bir yaklaşım olur, seyyanen olsa da bu husus gözetilecek” dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, yapılacak iyileştirmenin detaylarına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Herkese aynı değil, yaşa ve ödenen prime göre seyyanen de olsa bir farklılaşmaya gidilmesi hususu çalışılıyor. Çalışma henüz tamamlanmadığı için ve sadece Hazine Maliye Bakanlığı değil, ilgili birçok diğer tabii ki kurum ve bakanlığı ilgilendirdiği için benim bir rakam zikretmem doğru olmaz bu aşamada.

Çünkü işin bir de tedbir boyutu olabilir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferlerde bir artış zaten dikkatinizi çekmiştir. Fakat nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve büyük ihtimalle bütçeden hemen sonra sizin takdirinize getirilir diye düşünüyorum.

Rakama girmem doğru olmaz. Çünkü tedbir boyutu olabilir ve ona göre de o büyüklüğü değişebilir.”

Emekli zammı nasıl ve ne kadar olacak? Emekli yüzde kaç zam alacak? 

SSK, Bağ-Kur emeklisine ocakta alacağı zamla birlikte iyileştirme yapılması da beklentiler arasında. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; seyyanen zam ve refah payı alternatifleriyle ilgili çalışmalar yapılırken refah payı üzerinden ek ödeme formülünün öne çıktığı öğrenildi. Yüzde 10'luk zam senaryosuna göre 25 bin TL'lik SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşının 27 bin 500 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 30 bin TL'lik maaşın 33 bin TL'ye, 40 bin TL'lik maaşın da 44 bin TL'ye çıkması beklentiler arasında.


Ortalama en az yüzde 15 ek ödeme tahminine göre muhtemel maaşlar da hesaplandı. Enflasyon artışı yansıtılarak 23 bin 552 TL'den 26 bin TL'ye çıkacak olan en düşük emekli maaşının 29 bin 900-30 bin TL'ye çıkmasının beklendiği hesaplandı. Yüzde 8 senaryosuna göre en düşük memur emeklisinin maaşının 31 bin 528 TL'den 34 bin 50 TL seviyesine çıkması öngörülürken yüzde 15 ek ödemeyle de 39 bin 158 TL'ye çıkabileceği hesaplandı.

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