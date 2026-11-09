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Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Van Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

15:08, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'nin doğu ve kuzey kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, eğitim faaliyetlerinde aksamalara neden oldu. Van'da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle toplam 6 ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi, 10 Kasım Salı günü için Van Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yoğunlaşan kar, ulaşımı zorlaştırırken öğrencilerin okullara güvenli şekilde ulaştırılması konusunda risk oluşturuyor. Bu nedenle Van'ın 6 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir günlük tatil kararı alındı. Alınan kararlar 9 Kasım 2026 Pazartesi günü geçerli olacak. Peki Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Van Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Van'da yarın okullar tatil mi?

Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş’te taşımalı eğitime bir gün ara verilmişti. 10 Kasım Salı günü için Van Valiliği’nin kar tatili açıklaması var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Van Valiliğinden yarın okul tatili için resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji 10 Kasım Salı günkü hava durumu raporuna göre Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş için herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmadı.

Başlıklar :Vankar tatili10 KasımVan Valiliği
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Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Van Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Soğuk hava dalgasının etkisiyle Türkiye'nin bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yoğunlaşan kar, ulaşımı zorlaştırırken öğrencilerin okullara güvenli şekilde ulaştırılması konusunda risk oluşturuyor. Bu nedenle Van'ın 6 ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir günlük tatil kararı alındı. Alınan kararlar 9 Kasım 2026 Pazartesi günü geçerli olacak. Peki Van'da yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Van Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Van'da yarın okullar tatil mi?

Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş’te taşımalı eğitime bir gün ara verilmişti. 10 Kasım Salı günü için Van Valiliği’nin kar tatili açıklaması var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Van Valiliğinden yarın okul tatili için resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji 10 Kasım Salı günkü hava durumu raporuna göre Çaldıran, Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş için herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmadı.

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