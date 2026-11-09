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Trabzon'da okullar tatil mi, 10 Kasım Salı Şalpazarı ve Tonya’da okullar tatil mi?

15:18, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının ulaşımda oluşturabileceği riskleri dikkate alarak 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim yapılmaması yönünde karar aldı. Bugün okul tatili yapan öğrenciler yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Salı Şalpazarı ve Tonya’da okul var mı? sorusuna yanıt arıyor.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, buzlanma ve tipi ulaşımı güçleştirirken bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına yol açtı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Peki yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması var mı, yaptı mı? İşte detaylar.

Trabzon’da yarın okullar tatil mi?

Şalpazarı ve Tonya’da yarın okulların tatil edildiğine dair Trabzon Valiliği tarafından yapılan bir açıklama bulunmuyor. Trabzon Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Hava koşullarının seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Kasım ara tatili ne zaman?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Başlıklar :TrabzonŞalpazarıTonyaokultatilkar yağışı
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Trabzon'da okullar tatil mi, 10 Kasım Salı Şalpazarı ve Tonya’da okullar tatil mi?

Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, buzlanma ve tipi ulaşımı güçleştirirken bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına yol açtı. Trabzon'un Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi. Peki yarın okullar tatil mi? 10 Kasım Trabzon Valiliği kar tatili açıklaması var mı, yaptı mı? İşte detaylar.

Trabzon’da yarın okullar tatil mi?

Şalpazarı ve Tonya’da yarın okulların tatil edildiğine dair Trabzon Valiliği tarafından yapılan bir açıklama bulunmuyor. Trabzon Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Hava koşullarının seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Kasım ara tatili ne zaman?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

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