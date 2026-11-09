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Bitlis’te okullar tatil mi, 10 Kasım Salı Bitlis’te okullar tatil mi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

15:24, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları günlük hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve veliler 10 Kasım Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Kentte soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte gözler, eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin Bitlis Valiliğinden gelecek açıklamaya çevrildi.

Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı, akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı.

Bölge illerinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken, yüksek yerlerdeki kar yağışı şehir merkezlerine kadar ulaşmaya başladı. Bitlis’te günlerdir devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Daha önce kentin yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk karı, bu kez şehir merkezine kadar indi. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler okullar tatil mi, 10 Kasım Salı kar tatili var mı, Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.

Bitlis'te okullar tatil mi?

10 Kasım Salı günü Bitlis'te okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.


10 Kasım Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Bitlis'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Bitlis Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan tatil kararları ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

Başlıklar :Bitlisokulkar tatiliBitlis Valiliği10 Kasım
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Bitlis’te okullar tatil mi, 10 Kasım Salı Bitlis’te okullar tatil mi Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağışın ardından yüksek kesimlere düşen mevsimin ilk karı, akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı.

Bölge illerinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ederken, yüksek yerlerdeki kar yağışı şehir merkezlerine kadar ulaşmaya başladı. Bitlis’te günlerdir devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Daha önce kentin yüksek kesimlerinde etkili olan mevsimin ilk karı, bu kez şehir merkezine kadar indi. Kar yağışı sonrası öğrenci ve veliler okullar tatil mi, 10 Kasım Salı kar tatili var mı, Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.

Bitlis'te okullar tatil mi?

10 Kasım Salı günü Bitlis'te okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.


10 Kasım Bitlis Valiliği kar tatili açıklaması var mı?

Bitlis'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Bitlis Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan tatil kararları ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

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