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Az önce deprem mi oldu? 9 Kasım 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi: En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

15:47, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 15:47, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Son depremler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. “Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arayanlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verilerini yakından takip ediyor. Son dakika deprem bilgileriyle birlikte depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi ayrıntılar da merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi.

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Vatandaşlar güncel AFAD ve Kandilli verilerini takip ediyor.


SON DEPREM NEREDE OLDU?

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2026-11-09 15:28:19 37.5505 35.626 15.35 MW 4.6 Kozan (Adana) 

2026-11-09 14:45:43 35.873 31.77883 20.37 ML 1.9 Akdeniz - [63.08 km] Gazipaşa (Antalya) 

2026-11-09 13:37:57 39.15217 28.24967 12.91 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-11-09 13:06:34 39.2425 28.13167 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-11-09 12:51:40 39.24533 34.14983 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) 

2026-11-09 12:49:03 37.38633 36.8545 6.1 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 

2026-11-09 12:43:58 39.2865 27.24983 12.46 ML 1.2 Bergama (İzmir) 

2026-11-09 11:58:30 38.07017 36.706 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 

2026-11-09 11:45:19 37.72867 27.3605 13.25 ML 1.3 Söke (Aydın) 

2026-11-09 11:30:38 39.25133 28.9985 7.01 ML 1.3 Simav (Kütahya) 

2026-11-09 10:41:56 38.176 38.486 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 

2026-11-09 10:27:04 38.96 26.12833 7.02 ML 2.2 Ege Denizi - [41.29 km] Karaburun (İzmir)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ




Başlıklar :depremson depremlerAFADKandilli Rasathanesison dakika deprem haberleri
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Az önce deprem mi oldu? 9 Kasım 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi: En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Türkiye genelinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan son dakika deprem verileri, sarsıntının merkez üssünü, derinliğini ve büyüklüğünü şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Vatandaşlar güncel AFAD ve Kandilli verilerini takip ediyor.


SON DEPREM NEREDE OLDU?

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 15.28'de gerçekleşen deprem, yerin 15,35 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLERİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2026-11-09 15:28:19 37.5505 35.626 15.35 MW 4.6 Kozan (Adana) 

2026-11-09 14:45:43 35.873 31.77883 20.37 ML 1.9 Akdeniz - [63.08 km] Gazipaşa (Antalya) 

2026-11-09 13:37:57 39.15217 28.24967 12.91 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-11-09 13:06:34 39.2425 28.13167 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 

2026-11-09 12:51:40 39.24533 34.14983 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir) 

2026-11-09 12:49:03 37.38633 36.8545 6.1 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 

2026-11-09 12:43:58 39.2865 27.24983 12.46 ML 1.2 Bergama (İzmir) 

2026-11-09 11:58:30 38.07017 36.706 7.0 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 

2026-11-09 11:45:19 37.72867 27.3605 13.25 ML 1.3 Söke (Aydın) 

2026-11-09 11:30:38 39.25133 28.9985 7.01 ML 1.3 Simav (Kütahya) 

2026-11-09 10:41:56 38.176 38.486 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 

2026-11-09 10:27:04 38.96 26.12833 7.02 ML 2.2 Ege Denizi - [41.29 km] Karaburun (İzmir)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntılar, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM) tarafından anlık olarak izlenerek kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Sismik istasyonlardan elde edilen anlık veriler doğrultusunda sarsıntının gerçekleştiği tarih, saat, enlem-boylam koordinatları, derinlik ve büyüklük (Richter ölçeği) bilgileri saniyeler içerisinde sisteme aktarılıyor. "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi (kandilli.edu.tr) veya "Rasathane" mobil uygulaması üzerinden en güncel deprem verilerine kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Sismik hareketliliğin anlık olarak takip edildiği haritalı veri tabanı, olası deprem risklerine karşı bölge halkının en doğru bilgiye hızla ulaşmasına imkan tanıyor.


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ




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