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10 Kasım 2026’da eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarım gün mü çalışacak?

23:01, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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10 Kasım eczane çalışma saatleri, ilaç almak veya reçetesini karşılatmak isteyenlerin gündeminde: 10 Kasım 2026 Salı günü eczaneler açık mı, yarım gün mü çalışacak? Atatürk’ü Anma Günü resmi tatil olmadığı için eczaneler, bulundukları bölgedeki eczacı odalarının belirlediği normal hafta içi mesaisini sürdürecek; mesai bitiminden sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

10 Kasım eczane çalışma saatleri, standart hafta içi mesai düzenine göre uygulanacak. Salı gününe denk gelen Atatürk’ü Anma Günü’nde eczaneler yarım gün çalışmayacak; mesai sonrasında nöbetçi eczaneler hizmet verecek.


Türkiye genelinde 10 Kasım eczane çalışma saatleri, 10 Kasım 2026 Salı günü bölgedeki eczacı odalarının belirlediği hafta içi çalışma düzenine göre devam edecek. Günün resmi tatil olmaması nedeniyle eczanelerde 10 Kasım’a bağlı tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor.

10 Kasım neden yarım gün tatil değil?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle eczaneler normal mesailerini sürdürecek.

Eczaneler saat kaçta açılıp kapanacak?

Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri, bulundukları bölgedeki eczacı odalarının belirlediği düzene göre uygulanıyor. Genel olarak belirtilen 09.00–19.00 aralığı, tüm bölgeler için tek ve değişmez bir çalışma saati anlamına gelmiyor.


10 Kasım’daki hizmet düzeni şöyle olacak:

- Mesai içinde: Eczaneler, bölgelerinde geçerli standart hafta içi saatlerinde açık olacak.

- Yarım gün uygulaması: 10 Kasım nedeniyle mesai süresi kısaltılmayacak.

- Mesai sonrasında: Yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.


İlaç temin etmek isteyenler, normal mesai saatleri içinde eczanelerden hizmet alabilecek. Mesai bitiminden sonra ise nöbetçi eczanelere başvurulabilecek.

Başlıklar :10 kasımeczaneeczane çalışma saatleriatatürkü anma günü
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10 Kasım 2026’da eczaneler açık mı, kapalı mı? Yarım gün mü çalışacak?

10 Kasım eczane çalışma saatleri, standart hafta içi mesai düzenine göre uygulanacak. Salı gününe denk gelen Atatürk’ü Anma Günü’nde eczaneler yarım gün çalışmayacak; mesai sonrasında nöbetçi eczaneler hizmet verecek.


Türkiye genelinde 10 Kasım eczane çalışma saatleri, 10 Kasım 2026 Salı günü bölgedeki eczacı odalarının belirlediği hafta içi çalışma düzenine göre devam edecek. Günün resmi tatil olmaması nedeniyle eczanelerde 10 Kasım’a bağlı tatil veya yarım gün uygulaması bulunmuyor.

10 Kasım neden yarım gün tatil değil?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü olan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle eczaneler normal mesailerini sürdürecek.

Eczaneler saat kaçta açılıp kapanacak?

Eczanelerin açılış ve kapanış saatleri, bulundukları bölgedeki eczacı odalarının belirlediği düzene göre uygulanıyor. Genel olarak belirtilen 09.00–19.00 aralığı, tüm bölgeler için tek ve değişmez bir çalışma saati anlamına gelmiyor.


10 Kasım’daki hizmet düzeni şöyle olacak:

- Mesai içinde: Eczaneler, bölgelerinde geçerli standart hafta içi saatlerinde açık olacak.

- Yarım gün uygulaması: 10 Kasım nedeniyle mesai süresi kısaltılmayacak.

- Mesai sonrasında: Yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeyi sürdürecek.


İlaç temin etmek isteyenler, normal mesai saatleri içinde eczanelerden hizmet alabilecek. Mesai bitiminden sonra ise nöbetçi eczanelere başvurulabilecek.

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