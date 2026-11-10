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TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? TOKİ konutları teslim tarihi açıklandı

08:58, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede, 1+1 ve 2+1 konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla sunuluyor. Hak sahipleri için konut belirleme kurası TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde 80 bin konutun tamamlandığını dile getirdi. Peki TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman bitecek, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında sosyal konut projeleri, kiralık konut uygulaması ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak?

Türkiye'de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yürütülen çalışmalara değinen Kurum, 2002 yılından bu yana 1 milyon 800 bin konut üretildiğini söyledi.Avrupa'da birçok ülkenin konut sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, Türkiye'de sosyal konut üretiminin devam ettiğini ifade etti.500 bin sosyal konut projesindeki son durumu da açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "500 bin sosyal konutu açıkladı Cumhurbaşkanımız. 80 binini bitirdik, teslim etme aşamasına getirdik.

TOKİ Başkanlığımızla yürütüyoruz. Kalan konutlarımızı da 2028 yılına kadar inşallah bitirip vatandaşlarımıza bugüne kadar olduğu gibi sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz.

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek?

"Yarısı Bizden" kampanyasına İstanbul'da yoğun talep olduğunu belirten Kurum, 500 bin konutun üzerinde başvuru bulunduğunu söyledi. Kiralık konut projesine de değinen Kurum, İstanbul'da yapılması planlanan 15 bin konutun ilk etabının tamamlandığını açıkladı.Kurum, "Diğer taraftan 500 bin sosyal konutla birlikte ilk defa İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağımızın müjdesini de Sayın Cumhurbaşkanımız verdi ve bu kapsamda 1071 konutumuzu bitirdik.

Önümüzdeki ay hem kurasını çekeceğiz hem anahtarlarını vereceğiz." dedi. Konutların kira bedellerine ve teslim takvimine ilişkin de konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımız bu evlerde oturabiliyor. Başvurularını yaptı, incelemeler yapıldı ve önümüzdeki ay kuralarını çekeceğiz, 1071 vatandaşımızı yerleştireceğiz. Diğer konutlarımızı da 2028 yılı sonuna kadar bitirip vatandaşlarımızı bu alanda yerleştireceğiz."

TOKİ kiralık konut projesi diğer illerde olacak mı?

Kiralık konut projesinin konut fiyatlarını dengelemek ve kiraları düşürmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Kurum, uygulamanın başka illerde de başlatılabileceğini söyledi.Kurum, "Niye yapıyoruz bunu? Açıkçası konut fiyatlarını dengelemek, kira fiyatlarını düşürmek için yapıyoruz.

Bu önemli bir iradeydi. Vatandaşımızın bu anlamda da yanında olabilmek için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Diğer şehirlerden de talepler geldiğini belirten Kurum, "İnşallah önümüzdeki süreçte bu müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır." dedi.

Başlıklar :TOKİ500 bin sosyal konutTOKİ konutları
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TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? TOKİ konutları teslim tarihi açıklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında sosyal konut projeleri, kiralık konut uygulaması ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak?

Türkiye'de dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için yürütülen çalışmalara değinen Kurum, 2002 yılından bu yana 1 milyon 800 bin konut üretildiğini söyledi.Avrupa'da birçok ülkenin konut sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, Türkiye'de sosyal konut üretiminin devam ettiğini ifade etti.500 bin sosyal konut projesindeki son durumu da açıklayan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "500 bin sosyal konutu açıkladı Cumhurbaşkanımız. 80 binini bitirdik, teslim etme aşamasına getirdik.

TOKİ Başkanlığımızla yürütüyoruz. Kalan konutlarımızı da 2028 yılına kadar inşallah bitirip vatandaşlarımıza bugüne kadar olduğu gibi sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz.

TOKİ kiralık konut kurası ne zaman çekilecek?

"Yarısı Bizden" kampanyasına İstanbul'da yoğun talep olduğunu belirten Kurum, 500 bin konutun üzerinde başvuru bulunduğunu söyledi. Kiralık konut projesine de değinen Kurum, İstanbul'da yapılması planlanan 15 bin konutun ilk etabının tamamlandığını açıkladı.Kurum, "Diğer taraftan 500 bin sosyal konutla birlikte ilk defa İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağımızın müjdesini de Sayın Cumhurbaşkanımız verdi ve bu kapsamda 1071 konutumuzu bitirdik.

Önümüzdeki ay hem kurasını çekeceğiz hem anahtarlarını vereceğiz." dedi. Konutların kira bedellerine ve teslim takvimine ilişkin de konuşan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımız bu evlerde oturabiliyor. Başvurularını yaptı, incelemeler yapıldı ve önümüzdeki ay kuralarını çekeceğiz, 1071 vatandaşımızı yerleştireceğiz. Diğer konutlarımızı da 2028 yılı sonuna kadar bitirip vatandaşlarımızı bu alanda yerleştireceğiz."

TOKİ kiralık konut projesi diğer illerde olacak mı?

Kiralık konut projesinin konut fiyatlarını dengelemek ve kiraları düşürmek amacıyla hayata geçirildiğini belirten Kurum, uygulamanın başka illerde de başlatılabileceğini söyledi.Kurum, "Niye yapıyoruz bunu? Açıkçası konut fiyatlarını dengelemek, kira fiyatlarını düşürmek için yapıyoruz.

Bu önemli bir iradeydi. Vatandaşımızın bu anlamda da yanında olabilmek için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Diğer şehirlerden de talepler geldiğini belirten Kurum, "İnşallah önümüzdeki süreçte bu müjdeleri Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacaktır." dedi.

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