e-Devlet Giriş emekli maaşı, vergi borcu sorgulama, SGK primi, sürücü belgesi işlemleri ekranı
e-Devlet, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına sunduğu bir internet portalıdır. e-Devlet'te, vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşlarına ait birçok hizmete online olarak erişebilirler. e-Devlet girişi ile TOKİ kura sonuçları, adli sicil kaydı, emekli maaşı, vergi borcu sorgulama, SGK primi, araç tescil ile pasaport sorgulama işlemlerini ve kamu kurumlarının faaliyetlerine yönelik hizmetlerden online olarak yararlanınır. İşte e Devlet giriş ekranı.
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