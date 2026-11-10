Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kontenjan ve branş dağılımı netleşti mi, başvuru şartları nelerdir?

KURBAN BAYRAMI 2027: Kurban Bayramı ne zaman başlayacak, arife günü hangi güne denk geliyor? Diyanet Kurban Bayramı tatil takvimi

2027 Kurban Bayramı, dini bayram ile milli bayramın aynı güne denk geldiği bir takvimle karşılanacak. Seyahat, aile ziyareti veya dinlenme planı yapanlar için arife gününün hafta içi mi yoksa hafta sonu mu olduğu, bayramın hangi gün başlayacağı ve resmi tatilin ne kadar süreceği belirleyici olacak. Bayram sonrasında izin alınarak tatilin uzatılması mümkün olsa da ilave idari izin konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İşte Kurban Bayramı takvimi, arife günü ve tatil süresine ilişkin plan yapmadan önce bilinmesi gereken ayrıntılar…