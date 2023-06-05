MHRS randevu ekranına giriş
MHRS üzerinden nasıl randevu alınır?
MHRS randevu alma sistemi ile saniyeler için dilediğiniz hastaneden dilediğiniz hekime, istediğiniz tarih ve saati seçerek randevu alabilirsiniz.
Hem online hem de telefon üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz randevu sisteminde dilediğiniz hekimi, hastaneye gideceğiniz zamanı, bölüm ve saati seçme imkanınız da bulunuyor.
Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan 'Randevu Al' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Daha önce bu sistemi kullanmadıysanız ve MHRS şifreniz henüz yoksa aşağı kısımdaki 'Üye Ol' butonuna tıklayarak sistem üzerinde kayıtlı kalacak üyeliğinizi alabilirsiniz. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Güvenlik Bilgileri formlarını doldurduktan sonra üyelik işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.
MHRS Mobil Uygulaması Randevu Alma
Android ve IOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefon veya tabletler üzerinden MHRS Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Randevularınızı bu uygulama üzerinden oluşturmanız da mümkündür.
MHRS Telefon İle Randevu Alma
Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu oluşturmanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil veya sabit hatlarınız üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bağlı 'ALO 182' çağrı merkezini arayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Çağrı merkezini (182) aradığınızda çağrı merkezi elemanı kimlik bilgilerinizi aldıktan sonra randevu talep ettiğiniz tarihleri, hastane ve hekim ismini öğrenerek sizi yönlendirecektir. ALO 182, internet kullanmayan vatandaşlar için oluşturulmuş bir çağrı merkezi olup, dakikalar içinde randevunuzu almanızı sağlayan bir çağrı merkezidir.