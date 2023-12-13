MHRS şifresi nasıl alınır? Hastanelerden randevu alabilmek için telefon ya da interneti tercih edebilirsiniz. Telefonunuza indireceğiniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi uygulamasıyla randevularınızı kolayca oluşturabilirsiniz. MHRS’den daha önce randevu almayanlar “MHRS şifresi nasıl alınır?” , “MHRS üyelik nasıl olur?” konularında araştırma yapıyor. İşte Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS randevu alma yol ve yöntemleri.

MHRS şifresi nasıl alınır?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü’nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

MHRS şifresi nasıl alınır?

MHRS şifresini almak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

e-Devlet üzerinden: e-Devlet şifrenizle giriş yaparak MHRS şifrenizi alabilirsiniz.

SMS ile: 182'yi arayarak cep telefonunuza gelen şifreyi kullanarak MHRS'ye giriş yapabilirsiniz.

ALO 182'den: ALO 182'yi arayarak canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek MHRS şifrenizi alabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden MHRS şifresi almak için:

https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapın.

" Sağlık " sekmesini tıklayın.

" Merkezi Hekim Randevu Sistemi " hizmetini tıklayın.

" Randevu Al " butonuna tıklayın.

" Yeni Üye " butonuna tıklayın.

TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve cep telefonu numaranızı girin.

" Gönder " butonuna tıklayın.

Cep telefonunuza gelen şifreyi girin.

" Onayla " butonuna tıklayın.

SMS ile MHRS şifresi almak için:

182'yi arayın.

"Randevu almak istiyorum" diyin.

TC kimlik numaranızı ve cep telefon numaranızı söyleyin.

Cep telefonunuza gelen şifreyi not alın.

ALO 182'den MHRS şifresi almak için:

ALO 182'yi arayın.

"Randevu almak istiyorum" diyin.

TC kimlik numaranızı söyleyin.

Canlı operatörden MHRS şifrenizi alın.

MHRS randevu alma vatandaşlar tarafından her gün sabah saat 10:00'da sorgulanmakta. Merkezi Hekim Randevu Sistemi yani MHRS, Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine kavuşmalarını sağlamak için önemli bir uygulamadır. Aşı veya muayene randevusu almak isteyen vatandaşlar MHRS ile ilgili arama motorlarında araştırma yapıyor. Son dönemlerde artan vakaların ardından birçok kişi aşı randevusu almak için işlemleri hızlandırdı. İşte MHRS üzerinden randevu almak için izlenecek adımlar...

Hastane randevu al: MHRS randevu sorgulama

MHRS'ye internet üzerinden, telefon ile veya mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilmektedir. İnternet üzerinden giriş yapmak için, MHRS web sitesini ziyaret etmeniz ve T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Telefon ile giriş yapmak için, 182 numaralı MHRS çağrı merkezini aramanız gerekmektedir. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak için, MHRS mobil uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirmeniz gerekmektedir.

MHRS'den randevu almak için ne yapılır?

MHRS'den randevu almak için, aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

MHRS web sitesini ziyaret edin veya MHRS mobil uygulamasını açın. T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin. Randevu almak istediğiniz sağlık kuruluşunu seçin. Randevu almak istediğiniz doktoru seçin. Randevu tarihini ve saatini seçin. Randevu almak için "Randevu Al" butonuna tıklayın.

MHRS üzerinden nasıl randevu alınır?

MHRS randevu alma sistemi ile saniyeler için dilediğiniz hastaneden dilediğiniz hekime, istediğiniz tarih ve saati seçerek randevu alabilirsiniz.

Hem online hem de telefon üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz randevu sisteminde dilediğiniz hekimi, hastaneye gideceğiniz zamanı, bölüm ve saati seçme imkanınız da bulunuyor.

Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan ' Randevu Al ' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi ( T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önce bu sistemi kullanmadıysanız ve MHRS şifreniz henüz yoksa aşağı kısımdaki 'Üye Ol' butonuna tıklayarak sistem üzerinde kayıtlı kalacak üyeliğinizi alabilirsiniz. Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Güvenlik Bilgileri formlarını doldurduktan sonra üyelik işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.

MHRS şifrenizi hatırlamıyor ve üyelik oluşturmayı tercih etmiyorsanız, doktor randevu sistemine e-Devlet aracılığı ile de giriş yapmanız mümkündür. Yukarıdaki ilgili linke tıkladıktan sonra açılan ekranda 'e-devlet ile giriş' butonuna tıklayın. Açılan ekrandan gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi) giriniz. Açılan ekranda randevu almak istediğiniz hastanenin ilini, tarih ve saati, ilçesini, hangi klinik ve hastane olduğunu, muayene yerinizi ve hekiminizi seçerek 'Randevu Ara' butonuna tıkladığınız zaman size uygun tarihlerde randevunuzu oluşturmuş olacaksınız.

MHRS Mobil Uygulaması Randevu Alma

Android ve IOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefon veya tabletler üzerinden MHRS Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. MHRS hastane randevu larınızı bu uygulama üzerinden oluşturmanız da mümkündür.

MHRS Telefon İle Randevu Alma

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu oluşturmanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil veya sabit hatlarınız üzerinden Sağlık Bakanlığı'na bağlı ' ALO 182 ' çağrı merkezini arayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Çağrı merkezini (182) aradığınızda çağrı merkezi elemanı kimlik bilgilerinizi aldıktan sonra randevu talep ettiğiniz tarihleri, hastane ve hekim ismini öğrenerek sizi yönlendirecektir. ALO 182, internet kullanmayan vatandaşlar için oluşturulmuş bir çağrı merkezi olup, dakikalar içinde randevunuzu almanızı sağlayan bir çağrı merkezidir.

MHRS randevu

MHRS, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin kısaltmasıdır. MHRS, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde randevu almak için kullanılan bir sistemdir. MHRS'den randevu almak için birkaç farklı yöntem vardır:

Alo 182: MHRS'den randevu almak için ALO 182'yi arayabilir ve canlı operatöre TC kimlik numaranızı vererek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Web: MHRS'den randevu almak için www.mhrs.gov.tr adresini ziyaret edebilir ve randevunuzu online olarak oluşturabilirsiniz.

Mobil: MHRS'den randevu almak için MHRS mobil uygulamasını indirebilir ve randevunuzu mobil olarak oluşturabilirsiniz.

MHRS'den randevu almak için öncelikle sisteme üye olmanız gerekir. Sisteme üye olduktan sonra, randevu almak istediğiniz hastane ve poliklinik seçebilirsiniz. Randevu alma işlemi sırasında, randevu almak istediğiniz tarih ve saati seçmeniz gerekir. MHRS'den randevu almanın herhangi bir ücreti yoktur.

MHRS'den randevu alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır :

Randevunuzdan en az 15 dakika önce hastanede olmanız gerekir.

Randevunuzu 15 dakika önceden iptal etmeniz gerekir.

Randevunuzu başka bir kişiye devredemezsiniz.

MHRS'den randevu almak için gerekli olan bilgiler şunlardır:

TC kimlik numaranız Adınız ve soyadınız Doğum tarihiniz Telefon numaranız E-posta adresiniz İl ve ilçe bilgileriniz Hastane ve poliklinik bilgileriniz

MHRS'den randevu almak için herhangi bir problem yaşıyorsanız, 182'yi arayabilir veya MHRS'nin çağrı merkezine e-posta ile yazabilirsiniz.

MHRS randevu saati kaç?

MHRS randevu saatleri, hastanelerin çalışma saatlerine göre değişmektedir. Genel olarak, MHRS randevu saatleri sabah 08:00'de başlar ve akşam 20:00'da sona erer. Ancak, bazı hastanelerde randevu saatleri daha erken veya daha geç olabilmektedir. MHRS üzerinden randevu giriş saati her gün 10:00'dır. MHRS randevu saatlerini öğrenmek için, hastanenin web sitesini veya MHRS çağrı merkezini arayabilirsiniz.







