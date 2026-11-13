Kademeli emeklilik için şu an açıklanmış kesin bir yürürlük tarihi bulunmuyor. TBMM'de konuya ilişkin teklifler ve çalışmalar gündeme gelebiliyor. Ancak bir kanun teklifinin yasalaşması ve yürürlüğe girmesi için TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması ve düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Muhalefet partilerilerin Meclis'e kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin kanun teklifleri verilmekte.TBMM’ye sunulan kademeli emeklilik tekliflerinde; sigorta başlangıç yılına göre emeklilik yaşının erkeklerde ve kadınlarda 43-50 ile 45-52 yaş aralığından başlayarak kademeli olarak 60 yaşına kadar esnetilmesi öngörülmektedir. Ayrıca prim gün sayısını (7000-7200 gün) tamamlayan çalışanlara kademeli olarak emeklilik hakkı tanınması hedeflenmektedir.

EMADDER yönetiminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede; 1999 sonrası işe girenlerin 17-20 yıl daha geç emekli olmasının oluşturduğu anayasal eşitlik aykırılığı, prim gün sayısını dolduran çalışanların yaşadığı mağduriyetler ve yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi talepleri kapsamlı bir raporla iletildi.